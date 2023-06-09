Кендалл Дженнер была замечена на свидании с Bad Bunny (фото)

Последние пару месяцев пара наслаждается обществом друг друга.

Модель и звезда реалити Кендалл Дженнер и пуэрториканский рэпер Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио, наслаждались поздним завтраком в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя Дженнер предпочла стильный комфортный образ для встречи с бойфрендом. Она надела классические синие джинсы, которые были закреплены черным ремнем вокруг ее талии. Звезда Кардашьян блеснула своим подтянутым животом в простом белом укороченном топе и дополнила свой образ коричневой кожаной курткой. Черно-белые кроссовки Adidas, солнцезащитные очки и черная сумочка завершили аутфит знаменитости.

29-летний рэпер Bad Bunny надел светло-серую толстовку с капюшоном вместе с парой брюк коричневого цвета, которые подходили к куртке Дженнер. Также для выхода он выбрал черно-белые кроссовки и синюю кепку.

Напомним, звездную пару впервые видели на ужине в середине февраля, а затем они подогрели слухи об отношениях, покинув вечеринку по случаю вручения "Оскара" вместе.

Также Фокус писал, Кендалл Дженнер и Bad Bunny заметили в конно-спортивном комплексе Hidden Hills.