10 июня 2023 года: Никиты Исповедника — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать и оставлять дверь в доме открытой.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Никиты Исповедника. Он жил в VIII веке и с юных лет посвятил себя служению Богу. Впоследствии стал епископом, а затем и архипастырем. Когда императором был Лев Армянин, Никита активно боролся с ересью, убеждал людей принять христианство и всячески поддерживал верующих. За это он был подвергнут пыткам, а позже преподобного отправили в ссылку.

Что нельзя делать 10 июня:

работать;

ссориться, ругаться и злословить;

оставлять дверь в доме открытой;

работать с острыми предметами.

Народные приметы и поверья:

хорошая погода — будет большой урожай;

птицы низко летают – к дождю;

в муравейнике много муравьев – будет ветер;

если погода безветренная, будет хороший урожай.

День ангела празднуют:

Игнат, Никита

Родились в этот день:

1981 год — Наталья Валевская, украинская певица.

1951 год — Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, "отец украинского бестселлера";

1987 год — Стоянов Александр, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.

Также в этот день:

978 год — Князь Владимир садится на киевский престол;

1793 год — в Париже создают первый в мире публичный зоопарк;

1907 год — французские инженеры братья Люмьер изобретают способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино;

1943 год — венгр Ласло Биро изобретает шариковую ручку;

1984 год — американцы проводят первое успешное испытание противоракетной системы в космосе.