10 июня 2023 года: Никиты Исповедника — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать и оставлять дверь в доме открытой.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Никиты Исповедника. Он жил в VIII веке и с юных лет посвятил себя служению Богу. Впоследствии стал епископом, а затем и архипастырем. Когда императором был Лев Армянин, Никита активно боролся с ересью, убеждал людей принять христианство и всячески поддерживал верующих. За это он был подвергнут пыткам, а позже преподобного отправили в ссылку.
Что нельзя делать 10 июня:
- работать;
- ссориться, ругаться и злословить;
- оставлять дверь в доме открытой;
- работать с острыми предметами.
Народные приметы и поверья:
- хорошая погода — будет большой урожай;
- птицы низко летают – к дождю;
- в муравейнике много муравьев – будет ветер;
- если погода безветренная, будет хороший урожай.
День ангела празднуют:
Игнат, Никита
Родились в этот день:
1981 год — Наталья Валевская, украинская певица.
1951 год — Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, "отец украинского бестселлера";
1987 год — Стоянов Александр, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.
Также в этот день:
978 год — Князь Владимир садится на киевский престол;
1793 год — в Париже создают первый в мире публичный зоопарк;
1907 год — французские инженеры братья Люмьер изобретают способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино;
1943 год — венгр Ласло Биро изобретает шариковую ручку;
1984 год — американцы проводят первое успешное испытание противоракетной системы в космосе.