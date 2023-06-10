10 червня 2023 року: Микити Сповідника – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна працювати і залишати двері в будинку відчиненими.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника. Він жив у VIII столітті і змалку присвятив себе служінню Богу. Згодом став єпископом, а згодом і архіпастирем. Коли імператором був Лев Вірменин, Микита активно боровся з єрессю, переконував людей прийняти християнство та всіляко підтримував віруючих. За це він був підданий тортурам, а пізніше преподобного відправили на заслання.
Що не можна робити 10 червня:
- працювати;
- сваритися, лаятись і лихословити;
- залишати двері в будинку відчиненими;
- працювати з гострими предметами.
Народні прикмети та повір'я:
- гарна погода буде великий врожай;
- птахи низько літають – до дощу;
- у мурашнику багато мурах – буде вітер;
- якщо погода безвітряна, буде добрий урожай.
День ангела святкують:
Ігнат, Микита
Народилися цього дня:
1981 рік — Наталія Валевська, українська співачка.
1951 рік — Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, "батько українського бестселера";
1987 рік — Стоянов Олександр, український артист балету, прем'єр Національної опери України.
Також у цей день:
978 рік — Князь Володимир сідає на київський престол;
1793 рік — у Парижі створюють перший у світі публічний зоопарк;
1907 рік — французькі інженери брати Люм'єр винаходять спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;
1943 рік — угорець Ласло Біро винаходить кулькову ручку;
1984 рік — американці проводять перше успішне випробування протиракетної системи в космосі.