10 червня 2023 року: Микити Сповідника – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати і залишати двері в будинку відчиненими.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника. Він жив у VIII столітті і змалку присвятив себе служінню Богу. Згодом став єпископом, а згодом і архіпастирем. Коли імператором був Лев Вірменин, Микита активно боровся з єрессю, переконував людей прийняти християнство та всіляко підтримував віруючих. За це він був підданий тортурам, а пізніше преподобного відправили на заслання.

Що не можна робити 10 червня:

працювати;

сваритися, лаятись і лихословити;

залишати двері в будинку відчиненими;

працювати з гострими предметами.

Народні прикмети та повір'я:

гарна погода буде великий врожай;

птахи низько літають – до дощу;

у мурашнику багато мурах – буде вітер;

якщо погода безвітряна, буде добрий урожай.

День ангела святкують:

Ігнат, Микита

Народилися цього дня:

1981 рік — Наталія Валевська, українська співачка.

1951 рік — Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, "батько українського бестселера";

1987 рік — Стоянов Олександр, український артист балету, прем'єр Національної опери України.

Також у цей день:

978 рік — Князь Володимир сідає на київський престол;

1793 рік — у Парижі створюють перший у світі публічний зоопарк;

1907 рік — французькі інженери брати Люм'єр винаходять спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;

1943 рік — угорець Ласло Біро винаходить кулькову ручку;

1984 рік — американці проводять перше успішне випробування протиракетної системи в космосі.