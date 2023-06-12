Новый сериал Тома Холланда подвергли резкой критике

Несмотря на то, что актер отдал большие силы на съемки новой картины, она получила низкие рейтинги.

Новый сериал с участием Тома Холланда "Переполненная комната" подвергли критике. Об этом пишет Variety.

Новое шоу Apple TV является особенной работой для британского актера в нескольких аспектах. Во-первых, это его дебют как продюсера; во-вторых, это его первая главная роль в сериале.

Эти два фактора уже сделали The Crowded Room важным этапом актерской карьеры для Холланда, но шоу также установило его негативный рекорд.

В настоящее время "Переполненная комната" имеет рейтинг критиков только 18% на Rotten Tomatoes. Критики называют историю "затянутой" и "вялой", персонажей — "одномерными" и "легко забытыми", диалоги — "ленивыми", а само шоу — "странной осечкой от Apple".

Новый сериал Тома Холланда

Говоря недавно с Extra, Холланд рассказал о "трудных временах", которые он имел во время съемок нового сериала.

"Мы исследовали определенные эмоции, которых я точно никогда раньше не испытывал. Кроме того, будучи продюсером и решая повседневные проблемы, связанные с любой съемочной площадкой, я добавил дополнительный уровень давления. Мне не чужда тяжелая работа. Я жил с мнением, что настойчивая работа — это хорошая работа, опять же, шоу сломало меня. Настало время, когда мне понадобился перерыв, я исчез и поехал в Мексику на неделю, провел время на пляже и притих. Сейчас я беру годовой отпуск, и это результат того, насколько тяжелым было это шоу. Я рад увидеть, как это получится. Я чувствую, что наш тяжелый труд не был бесполезным", — признался герой фильмов Marvel.

Том Холланд Фото: tomholland2013

Напомним, девушка Тома Холланда, 26-летняя актриса Зендая, трогательно поздравила его с днем рождения.

Также Фокус писал о планах Тома Холланда уйти в годовой отпуск.