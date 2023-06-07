Том Холланд ставит на паузу актерскую карьеру: в чем причина

Недавно актер снялся в сериале "Переполненная комната".

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27-летний британский актер Том Холланд рассказал, что берет годовой перерыв в актерской деятельности после того, как последняя роль "сломала его". Об этом пишет ExtraTV.

Бойфренд Зендаи снялся в новом мини-сериале AppleTV "Переполненная комната", который планируют выпустить в июне 2023 года.

Как признался Том, сыграть главную роль в психологическом триллере, а также продюсировать его, было "трудно".

И после двух напряженных лет, в течение которых он также участвовал в фильмах-блокбастерах "Человек-паук: Дороги домой нет" и "Неизведанное", 27-летний актер готов отойти от центра внимания.

Том Холланд и Зендая Фото: zendaya

В интервью он сказал, что после работы над новой картиной "теперь берет годовой отпуск, и это результат того, насколько тяжелым было это шоу".

Холланд добавил: "Я рад увидеть, как это получится, и я чувствую, что наша тяжелая работа не была бесполезной".

В сериале Том играет Дэнни Салливана, молодого человека, арестованного по подозрению в совершении ужасного преступления.

"Это было непростое время, — вспоминает Том о своей работе на съемочной площадке. "Знаете, мы исследовали определенные эмоции, которых я точно никогда раньше не испытывал, а затем, будучи продюсером, преодолевая повседневные проблемы, связанные с любой съемочной. площадкой, просто прибавил еще один уровень давления".

"Но опять же, шоу сломало меня. Был момент, когда я что-то вроде: "Мне нужен перерыв".

Трейлер сериала "Переполненная комната"

Напомним, Том Холланд полтора года не употребляет алкоголь.

Также Фокус писал о поздравлении Тома Холланда с 27-летием от Зендаи.