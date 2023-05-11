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Стиль жизни

Том Холланд признался, что почти полтора года не употребляет алкоголь

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Фото: tomholland2013 | Том Холланд

После съемок в криминальном триллере актер переосмыслил отношение к своему психическому здоровью.

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26-летний британский актер Том Холланд признался, что не употребляет алкоголь больше года. Об этом пишет Entertainment Weekly.

В новом интервью "Спайдермен" рассказал, что съемки его будущего криминального триллера Apple TV+ "The Crowded Room" привели к "легкому краху" в его личной жизни. Холланд играет в сериале роль Дэнни Салливана, арестованного летом 1979 года за причастность к стрельбе в Рокфеллер-центре. Сериал основан на реальных преступлениях Билли Миллигана, у которого диагностировали диссоциативное расстройство идентичности.

"Я видел себя в [персонаже], но в личной жизни", — сказал Холланд. "Я помню, как у меня было небольшое расстройство дома, и я думал: "Я собираюсь побрить голову". Мне нужно побрить голову, потому что мне нужно избавиться от этого персонажа". И, очевидно, мы были посередине съемок, поэтому я решил этого не делать… Это было непохоже ни на что, что я когда-либо чувствовал раньше".

В своем интервью EW актер рассказал, что был трезв год и четыре месяца. Он назвал сериал Apple TV+ изменением своих взглядов на собственное психическое здоровье.

Том Холланд и Зендая Fullscreen
Том Холланд и Зендая
Фото: Getty Images

"Узнать о психическом здоровье и его силе, а также разговаривать с психиатрами о борьбе Дэнни и Билли было чем-то таким информативным для моей собственной жизни", — сказал Том, отметив, что теперь он способен "распознавать триггеры", такие как социальные медиа, "вызывающие у меня стресс".

Напомним, Том Холланд и Зендая посетили настоящий английский замок.

Также Фокус писал об опыте "трезвости" Беллы Хадид.