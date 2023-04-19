Белла Хадид призналась, что уже 6 месяцев не употребляет алкоголь

Белла Хадид серьезно относится к трезвому образу жизни.

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26-летняя американская модель Белла Хадид призналась фанатам, что уже шесть месяцев не употребляет алкоголь. Звезда подиумов палестинского происхождения опубликовала в своем Instagram скриншот из приложения, которое считает количество "трезвых" дней.

Супермодель ранее рассказала о своем отношении к трезвости в рамках продвижения безалкогольного напитка Kin Euphorics, соучредителем которого она является. В интервью InStyle Белла призналась, что начала терять контроль над собой после вечеринок с алкоголем.

"Я выпила свою долю алкоголя, — сказала она. — Я любила алкоголь и дошло до того, что я даже начала отменять вечеринки, когда мне казалось, что я не смогу себя контролировать".

Она продолжила: "Я не чувствую необходимости [пить алкоголь], потому что знаю, как это повлияет на меня в 3 часа ночи, когда я просыпаюсь с ужасной тревогой, думая об одной вещи, которую я сказала пять лет назад, когда закончила школу".

Напомним, Белла Хадид отметила пять месяцев своей трезвости вечеринкой в Лас-Вегасе.

Белла Хадид

Также Фокус писал, что Белла Хадид рассказала о длительной истории ее проблем с болезнью Лайма.