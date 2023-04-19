Белла Хадід зізналася, що вже 6 місяців не вживає алкоголю

Белла Хадід серйозно ставиться до тверезого способу життя.

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26-річна американська модель Белла Хадід зізналася фанатам, що вже шість місяців не вживає алкоголю. Зірка подіумів палестинського походження опублікувала у своєму Instagram скріншот із програми, яка рахує кількість "тверезих" днів.

Супермодель раніше розповіла про своє ставлення до тверезості у рамках просування безалкогольного напою Kin Euphorics, співзасновником якого вона є. В інтерв'ю InStyle Белла зізналася, що почала втрачати контроль над собою після вечірок із алкоголем.

"Я випила свою частку алкоголю, — сказала вона. — Я любила алкоголь і дійшло до того, що я навіть почала скасовувати вечірки, коли мені здавалося, що я не зможу контролювати себе".

Вона продовжила: "Я не відчуваю необхідності [пити алкоголь], тому що знаю, як це вплине на мене о 3 годині ночі, коли я прокидаюся з жахливою тривогою, думаючи про одну річ, яку я сказала п'ять років тому, коли закінчила школу" .

Нагадаємо, Белла Хадід відзначила п'ять місяців своєї тверезості вечіркою у Лас-Вегасі.

Белла Хадід

Також Фокус писав, що Белла Хадід розповіла про тривалу історію її проблем із хворобою Лайма.