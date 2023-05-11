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Том Голланд зізнався, що майже півтора року не вживає алкоголь

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Фото: tomholland2013 | Том Голланд

Після зйомок у кримінальному трилері актор переосмислив ставлення до свого психічного здоровʼя.

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26-річний британський актор Том Голланд зізнався, що не вживає алкоголь понад рік. Про це пише Entertainment Weekly.

У новому інтерв’ю "Спайдермен" розповів, що зйомки його майбутнього кримінального трилера Apple TV+ "The Crowded Room" призвели до "легкого краху" в його особистому житті. Голланд грає в серіалі роль Денні Саллівана, якого заарештували влітку 1979 року за причетність до стрілянини в Рокфеллер-центрі. Серіал заснований на реальних злочинах Біллі Міллігана, у якого діагностували дисоціативний розлад ідентичності.

"Я бачив себе в [персонажі], але в особистому житті", — сказав Голланд. "Я пам’ятаю, як у мене був невеликий розлад вдома, і я думав: "Я збираюся поголити голову". Мені потрібно поголити голову, тому що мені потрібно позбутися цього персонажа". І, очевидно, ми були в середині зйомок, тому я вирішив цього не робити… Це було несхоже ні на що, що я коли-небудь відчував раніше".

У своєму інтерв'ю EW актор розповів, що був тверезим рік і чотири місяці. Він назвав серіал Apple TV+ зміною своїх поглядів на власне психічне здоров’я.

Том Голланд та Зендея Fullscreen
Том Голланд та Зендея
Фото: Getty Images

"Дізнатися про психічне здоров’я та його силу, а також розмовляти з психіатрами про боротьбу Денні та Біллі було чимось таким інформативним для мого власного життя", — сказав Том, зазначивши, що тепер він здатний "розпізнавати тригери", як-от соціальні медіа, "які викликають у мене стрес".

Нагадаємо, Том Голланд та Зендея відвідали справжній англійський замок.

Також Фокус писав про досвід "тверезості" Белли Хадід.