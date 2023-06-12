Карьера певца на лайнере, любовницы и скандалы. Чем, кроме политики, прославился Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии, прославившийся не только деятельностью в политике, но и многочисленными скандалами и романами, умер в 86 лет.

Сильвио Берлускони, получивший от соотечественников прозвище "Кавальери" (рыцарь), скончался в миланской больнице "Сан-Раффаэле". Ему было 86 лет. Его карьера в политике началась несколько десятков лет назад, а его партия "Вперед, Италия", является членом правящей коалиции. Но за долгие годы на политической арене Сильвио прославился также своими многочисленными романами, роскошным образом жизни и скандалами.

Фокус собрал самое интересное о политике, чье имя знают даже те, кого не слишком интересует политика.

Детство и юность

Берлускони родился в 1936 году в Милане. Его отец, Луиджи Берлускони, был банковским служащим, а мать, Роза Босси, домохозяйкой. Он был старшим из трех детей.

Берлускони окончил школу, изучал право в Миланском университете, который окончил с отличием в 1961 году.

В армию он не пошел, но так как еще во время учебы играл в любительской группе на контрабасе, то начал выступать на круизных лайнерах. К слову, группу основал нынешний председатель Mediaset и пианист Феделе Конфалоньери.

Юный певец на лайнере Сильвио Берлускони

Музыкой Берлускони не перестал интересоваться и когда стал политиком. Он написал гимн Forza Italia с оперным режиссером Ренато Серио, а вместе с неаполитанским певцом Мариано Апичелла он выпустил два альбома неаполитанских песен: Meglio 'na canzone в 2003 году и L'ultimo amore в 2006 году.

Берлускони и политика

В 1960-х Сильвио Берлускони стал успешным застройщиком. Одним из самых успешных проектов молодого девелопера стал жилой комплекс "Милан 2" (Milano Due). Забавно, но по сей день неизвестно, откуда он взял деньги на постройку.

Спустя несколько лет Берлускони стал владельцем трех общенациональных телеканалов, которые впоследствии вошли в холдинг Mediaset. Эти каналы стали одними из первых коммерческих вещателей в Европе. Он одним из первых начал показывать шоу с полуобнаженными танцовщицами, мыльные оперы и развлекательные шоу, что было скандально, но явно привлекало внимание.

Молодой и амбициозный Берлускони в 1986 году Фото: Getty Images

В 1986 году Сильвио Берлускони приобрел футбольный клуб "Милан", который под его руководством стал одним из ведущих в стране. Причем, каждый раз при громком успехе Берлускони подозревали в связях с итальянскими политиками, но ничего не удавалось доказать.

На фоне коррупционных скандалов, Сильвио Берлускони создает в 1994 году партию "Вперед, Италия" (Forza Italia).

Сильвио Берлускони Фото: Getty Images

Он заявлял, что хочет снизить налоги и повысить уровень жизни итальянцев. И отметал все подозрения в том, что он хочет власти и богатства.

"Мне не нужно быть избранным для того, чтобы иметь власть. У меня есть дома по всему миру, великолепные яхты, красивые самолеты, изумительная жена, хорошая семья. Я иду на жертвы", — говорил Берлускони.

11 мая 1994 года он принес присягу в качестве премьер-министра, став первым в Европе главой кабинета с многомиллиардным состоянием.

Результатом политически[ амбиций Берлускони стал закон, гарантирующий ему и прочим топ-министрам иммунитет от преследования, пока они находятся у власти. Позднее этот закон был отменен Конституционным судом.

После Берлускони еще несколько раз становился премьер-министром.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин Фото: Getty Images

Также он был известен, как большой друг Владимира Путина, с которым в прошлом году он обменивался бутылками Ламбруско и водкой, Флавио Бриаторе и многих других.

Берлускони и женщины

В 1965 году Сильвио женился на Карле Эльвире Далл'Ольо. В этом браке родились дочь Мария и сын Пьер Сильвио. Но в 1980-х у него начался роман с актрисой Вероникой Ларио.

Скандальная связь стала достоянием общественности, тем более, что от этой связи родились трое детей и старший появился на свет еще до развода Сильвио с женой.

Свадьба с Ларио в 1990 году стала светским событием года. Но в итоге и этот брак завершился разводом в 2009 году. И тоже стал светским событием: Ларио требовала от супруга крупные алименты, он старался уменьшить сумму в 3 миллиона евро, а за разбирательствами между бывшими супругами наблюдала вся Италия. Тем более, что Ларио порицала бывшего мужа "за распутство".

В начале своей политической карьеры Берлускони приобрел старинную виллу в Аркоре неподалеку от Милана. С того момента 72-комнатная вилла стала для Берлускони домом, штаб-квартирой и центром принятия всех стратегических решений. А также местом для легендарных вечеринок, которые называли "bunga bunga" (бунга бунга). На вечеринках, как утверждалось, всегда было много красивых девушек, секса и неограниченное количество кокаина.

Берлускони на своей любимой вилле

Одной из известных девушек "бунга бунга" стала Карима Аль Махруг, также известная как "Руби, похитительница сердец". Руби осыпали деньгами и подарками на вечеринках Берлускони, причем, началось это, когда ей было только 17 лет. Сама Руби это отрицала, а Сильвио заявлял, что просто хотел помочь ей с карьерой. В итоге дело попало в суд, который Сильвио выиграл.

Руби, похитительница сердец

Еще одной известной пассией Берлускони была Сабина Беган по прозвищу "Пчелиная матка". Сабина утверждала, что "бунга бунга" было сначала ее прозвищем и именно она начала организовывать вечеринки на вилле Берлускони. У нее даже есть татуировка с надписью "Человек, изменивший мою жизнь, SB".

Сабина Беган в 2011 году

Мара Карфанья, бывшая топлесс-модель и танцовщица, была назначена Берлускони на пост итальянского министра равных возможностей в 2008 году. А потом он хотел на ней жениться, но передумал. И вовсе не потому, что откуда-то всплыли записи их секса по телефону.

Барбара Матера — бывшая победительница конкурса красоты, так и не окончившая колледж, стала членом Европарламента в 2008 году. Берлускони заявлял, что это молодое лицо, которое должно "обновить имидж Италии". Также он пытался сделать депутатом свою любовницу и актрису Элеонору Гаджиоли, но у него не получилось.

Сильвио потерпел неудачу с еще одной своей пассией – балериной Камиллой Ферранти. Она не попала в Европарламент и не получила роль на телевидении, хоть Берлускони и активно лоббировал ее интересы.

Звезда реалити-шоу Grande Fratello Анджела Социо прославилась эротическими фотосессиями и тем, что отлично проводила время вместе с Берлускони на его вилле на Сардинии.

Также ему приписывают связь с близнецами Элеонорой и Иммой Де Виво. Звезды шоу L’Isola dei Famosi после стали вести погоду на телевидение и не исключено, что благодаря протекции Берлускони. Также известно, что он заваливал их подарками.

Актриса Елена Руссо много лет была любовницей Сильвио и он регулярно давил на телепродюсеров, чтобы они давали ей роли.

Была у Берлускони связь и с двумя венесуэльскими моделями Каролиной Маркони и Аидой Йеспика. Позже они рассказывали, что на вечеринках "бунга бунга" не происходило ничего непристойного. Но жена Сильвио была возмущена, когда стало известно, что он был готов "пойти с ними куда угодно".

В череде актрис и звезд реалити-шоу была и Патриция Д'Аддарио, девушка по вызову, которая рассказывала, что ей платили 1000 евро за секс с Берлускони. И именно она рассказала журналистам, что на вилле премьер-министра стоит "кровать Путина", видимо, подарок от российского президента.

Патриция Д'Аддарио

Модель Алессандра Сорчинелли получила от Берлускони не менее 115 тысяч евро. Журналисты выяснили, что он платил ей после того, как началось скандальное расследование о его связях с

Подозревали Берлускони и в романе с моделью Ноэми Летицией, после того, как он присутствовал на праздновании ее 18-летия в 2008 году. Впрочем, она так часто называла его "папочкой", что журналисты предположили, что она может быть его дочерью.

Также у Берлускони был громкий роман с Николь Минетти, которая была его личным стоматологом, а потом внезапно заняла пост регионального советника в парламенте Ломбардии.

Патриция Минетти

А в прошлом году он отпраздновал "символическую свадьбу" со своей подругой Мартой Фашиной (или Фаскиной) членом парламента от его партии Forza Italia. Торжество прошло на Villa Gernetto в городе Лесмо, к северу от Милана. Официально Берлускони не смог на ней жениться из-за пяти своих детей, которые были против того, чтобы Марта претендовала на его пятимиллиардное состояние.

Сильвио Берлускони и Марта Фасцина Фото: Getty Images

Уже известно, что похороны политика состоятся в среду. Но никаких подробностей пока нет. А после Италию наверняка ждет множество новостей о том, как наследники будут делить это огромное состояние и медиа-империю.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Сильвио Берлускони скончался из-за пневмонии, спровоцированной лейкемией, которой политик страдал уже много лет.