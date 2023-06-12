Большой друг Путина и "переговорщик" по Украине: все что известно про Сильвио Берлускони

По данным итальянских журналистов, политик скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Владимир Путин называл Сильвио Берлускони другом и союзником, а сам экс-премьер Италии хотел выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией.

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В понедельник, 12 июня, в Италии умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, который, как известно, был другом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Политик скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет. Сильвио Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после госпитализации, длившейся 45 дней, из-за пневмонии и лейкемии. Он покинул госпиталь несколько недель назад.

На момент публикации партия Forza Italia, лидером которой являлся бывший премьер-министр, официально не комментировала информацию о его смерти.

Сильвио Берлускони – итальянский политик, медиа-магнат и миллиардер. В 1994 году основал первую партию "Вперед, Италия!" В ноябре 2011 года, накануне известия об отставке, Владимир Путин назвал Берлускони "одним из последних могикан европейской политики", а в 2015 году — своим "другом и союзником". В октябре 2022 в интервью Берлускони, уже после начала полномасштабной войны, Берлускони назвал Путина "человеком мира".

У Берлускони диагностировали лейкемию

В начале апреля со ссылкой на собственные источники издание сообщило, что бывший итальянский премьер находится в отделении интенсивной терапии с лейкемией.

По информации журналистов, поначалу врачи подозревали у него пневмонию. Однако во время недавней госпитализации Берлускони были сделаны анализы, показавшие, что воспаление легких может быть связано с общей слабостью организма, спровоцированной лейкемией.

Фото: ANSA

Берлускони хотел войти в историю героем

В ноябре 2022 года СМИ писали, что бывший премьер-министр Италии считает, что он один может усадить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров. Он намеревался сделать это до Рождества. По информации журналистов, 86-летний медиа-магнат хотел, чтобы мирное соглашение, заключенное при его посредничестве, стало его политической победой.

"Берлускони верит, что сможет это сделать, и если ему это удастся, не подорвав позиции НАТО, он войдет в учебники истории как глобальный герой", — сказал Витторио Сгарби, доверенное лицо Берлускони, а ныне заместитель министра культуры в новом правительстве Италии Джорджии Мелони.

Дружба Путина и Берлускони

Сильвио Берлускони уже играл роль посредника в переговорах между Западом и Россией, особенно на саммите в Риме в 2002 году, на котором был учрежден постоянный совет Россия-НАТО.

По словам журналистов, Путину нравится в Берлускони его настойчивость в том, чтобы завязать с кем-нибудь дружбу, прежде чем переходить к делу. Они впервые встретились на встрече "Большой восьмерки" в Генуе в 2001 году. Затем Путин несколько раз останавливался в летнем дворце Берлускони на Сардинии, а в 2015 году Берлускони приезжал в оккупированный Крым, всего через год после его аннексии Россией.

Также сообщалось, что с февраля политик казался лично оскорбленным вторжением России в Украину, жалуясь, что чувствует себя "глубоко разочарованным и огорченным". Он сказал, что пытался дозвониться до Путина дважды, но не смог. Впоследствии его партия проголосовала за отправку оружия в Украину и введение санкций против России.

Берлускони судили за махинации с налогами

Берлускони был приговорен к четырем годам тюремного заключения по делу о махинациях с налогами в компании Mediaset. В августе 2013 года приговор подтвердил Кассационный суд Италии.

Однако он попал под амнистию — наказание было смягчено до года лишения свободы. При этом из-за возраста — в сентябре 2013 года Берлускони исполнилось 77 лет — политику заменили тюремное заключение общественными работами. Его ограничили в перемещениях, а также обязали соблюдать комендантский час.

Находясь под следствием Берлускони заявлял, что его арест спровоцирует "революцию" и усилит его влияние в стране.

В 2013 году 27-летняя Франческа Паскале — подруга бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони — обратилась к папе Римскому Франциску с просьбой о помощи. Она просила его способствовать помилованию политика.