Великий друг Путіна та "переговорник" по Україні: все що відомо про Сільвіо Берлусконі

За даними італійських журналістів, політик помер у віці 86 років після тривалої хвороби. Володимир Путін називав Сільвіо Берлусконі другом та союзником, а сам експрем'єр Італії хотів виступити посередником у переговорах між Україною та Росією.

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У понеділок, 12 червня, в Італії помер колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі, який, як відомо, був другом президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Політик помер у лікарні Сан-Раффаеле у Мілані у віці 86 років. Сільвіо Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці після госпіталізації, що тривала 45 днів, через пневмонію та лейкемію. Він залишив шпиталь кілька тижнів тому.

На момент публікації партія Forza Italia, лідером якої був колишній прем'єр-міністр, офіційно не коментувала інформацію про його смерть.

Сільвіо Берлусконі – італійський політик, медіамагнат та мільярдер. 1994 року заснував першу партію "Вперед, Італія!" У листопаді 2011 року, напередодні звістки про відставку, Володимир Путін назвав Берлусконі "одним з останніх могікан європейської політики", а у 2015 році — своїм "другом і союзником". У жовтні 2022 року в інтерв'ю Берлусконі, вже після початку повномасштабної війни, Берлусконі назвав Путіна "людиною миру".

У Берлусконі діагностували лейкемію

На початку квітня з посиланням на власні джерела видання повідомило, що колишній італійський прем'єр знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з лейкемією.

За інформацією журналістів, спочатку лікарі підозрювали пневмонію. Однак під час нещодавньої госпіталізації Берлусконі було зроблено аналізи, які показали, що запалення легенів може бути пов'язане із загальною слабкістю організму, спровокованою лейкемією.

Фото: ANSA

Берлусконі хотів увійти до історії героєм

У листопаді 2022 року ЗМІ писали, що колишній прем'єр-міністр Італії вважає, що він один може посадити свого старого друга Володимира Путіна за стіл переговорів. Він мав намір зробити це до Різдва. За інформацією журналістів, 86-річний медіамагнат хотів, щоб мирна угода, укладена за його посередництва, стала його політичною перемогою.

"Берлусконі вірить, що зможе це зробити, і якщо йому це вдасться, не підірвавши позиції НАТО, він увійде до підручників історії як глобальний герой", — сказав Вітторіо Сгарбі, довірена особа Берлусконі, а нині заступник міністра культури в новому уряді Італії Джорджії Мелоні. .

Дружба Путіна та Берлусконі

Сільвіо Берлусконі вже грав роль посередника у переговорах між Заходом та Росією, особливо на саміті в Римі у 2002 році, на якому було засновано постійну раду Росія-НАТО.

За словами журналістів, Путіну подобається в Берлусконі його наполегливість у тому, щоб зав'язати з кимось дружбу, перш ніж переходити до справи. Вони вперше зустрілися на саміті "Великої вісімки" у Генуї 2001 року. Потім Путін кілька разів зупинявся в літньому палаці Берлусконі на Сардинії, а 2015 року Берлусконі приїжджав до окупованого Криму, лише через рік після анексії Росією.

Також повідомлялося, що з лютого політик здавався особисто ображеним вторгненням Росії в Україну, скаржачись, що почувається "глибоко розчарованим та засмученим". Він сказав, що намагався додзвонитися до Путіна двічі, але не зміг. Згодом його партія проголосувала за відправку зброї в Україну та запровадження санкцій проти Росії.

Берлусконі судили за махінації із податками

Берлусконі був засуджений до чотирьох років ув'язнення у справі про махінації з податками в компанії Mediaset. У серпні 2013 року вирок підтвердив Касаційний суд Італії.

Однак він потрапив під амністію — покарання було пом'якшене до року позбавлення волі. При цьому через вік — у вересні 2013 року Берлусконі виповнилося 77 років — політику замінили ув'язнення громадськими роботами. Його обмежили в переміщеннях, а також зобов'язали дотримуватися комендантської години.

Перебуваючи під слідством Берлусконі заявляв, що його арешт спровокує "революцію" і посилить його вплив у країні.

2013 року 27-річна Франческа Паскале — подруга колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі — звернулася до папи Римського Франциска з проханням про допомогу. Вона просила його сприяти помилуванню політика.