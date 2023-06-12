Великий друг Путіна та "переговорник" по Україні: все що відомо про Сільвіо Берлусконі
За даними італійських журналістів, політик помер у віці 86 років після тривалої хвороби. Володимир Путін називав Сільвіо Берлусконі другом та союзником, а сам експрем'єр Італії хотів виступити посередником у переговорах між Україною та Росією.
У понеділок, 12 червня, в Італії помер колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі, який, як відомо, був другом президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє Corriere della Sera.
Політик помер у лікарні Сан-Раффаеле у Мілані у віці 86 років. Сільвіо Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці після госпіталізації, що тривала 45 днів, через пневмонію та лейкемію. Він залишив шпиталь кілька тижнів тому.
На момент публікації партія Forza Italia, лідером якої був колишній прем'єр-міністр, офіційно не коментувала інформацію про його смерть.
Сільвіо Берлусконі – італійський політик, медіамагнат та мільярдер. 1994 року заснував першу партію "Вперед, Італія!" У листопаді 2011 року, напередодні звістки про відставку, Володимир Путін назвав Берлусконі "одним з останніх могікан європейської політики", а у 2015 році — своїм "другом і союзником". У жовтні 2022 року в інтерв'ю Берлусконі, вже після початку повномасштабної війни, Берлусконі назвав Путіна "людиною миру".
У Берлусконі діагностували лейкемію
На початку квітня з посиланням на власні джерела видання повідомило, що колишній італійський прем'єр знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з лейкемією.
За інформацією журналістів, спочатку лікарі підозрювали пневмонію. Однак під час нещодавньої госпіталізації Берлусконі було зроблено аналізи, які показали, що запалення легенів може бути пов'язане із загальною слабкістю організму, спровокованою лейкемією.
Берлусконі хотів увійти до історії героєм
У листопаді 2022 року ЗМІ писали, що колишній прем'єр-міністр Італії вважає, що він один може посадити свого старого друга Володимира Путіна за стіл переговорів. Він мав намір зробити це до Різдва. За інформацією журналістів, 86-річний медіамагнат хотів, щоб мирна угода, укладена за його посередництва, стала його політичною перемогою.
"Берлусконі вірить, що зможе це зробити, і якщо йому це вдасться, не підірвавши позиції НАТО, він увійде до підручників історії як глобальний герой", — сказав Вітторіо Сгарбі, довірена особа Берлусконі, а нині заступник міністра культури в новому уряді Італії Джорджії Мелоні. .
Дружба Путіна та Берлусконі
Сільвіо Берлусконі вже грав роль посередника у переговорах між Заходом та Росією, особливо на саміті в Римі у 2002 році, на якому було засновано постійну раду Росія-НАТО.
За словами журналістів, Путіну подобається в Берлусконі його наполегливість у тому, щоб зав'язати з кимось дружбу, перш ніж переходити до справи. Вони вперше зустрілися на саміті "Великої вісімки" у Генуї 2001 року. Потім Путін кілька разів зупинявся в літньому палаці Берлусконі на Сардинії, а 2015 року Берлусконі приїжджав до окупованого Криму, лише через рік після анексії Росією.
Також повідомлялося, що з лютого політик здавався особисто ображеним вторгненням Росії в Україну, скаржачись, що почувається "глибоко розчарованим та засмученим". Він сказав, що намагався додзвонитися до Путіна двічі, але не зміг. Згодом його партія проголосувала за відправку зброї в Україну та запровадження санкцій проти Росії.
Берлусконі судили за махінації із податками
Берлусконі був засуджений до чотирьох років ув'язнення у справі про махінації з податками в компанії Mediaset. У серпні 2013 року вирок підтвердив Касаційний суд Італії.
Однак він потрапив під амністію — покарання було пом'якшене до року позбавлення волі. При цьому через вік — у вересні 2013 року Берлусконі виповнилося 77 років — політику замінили ув'язнення громадськими роботами. Його обмежили в переміщеннях, а також зобов'язали дотримуватися комендантської години.
Перебуваючи під слідством Берлусконі заявляв, що його арешт спровокує "революцію" і посилить його вплив у країні.
2013 року 27-річна Франческа Паскале — подруга колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі — звернулася до папи Римського Франциска з проханням про допомогу. Вона просила його сприяти помилуванню політика.