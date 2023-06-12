Американская писательница Элизабет Гилберт отменила выход книги о россиянах

Автор многих бестселлеров получила негативную реакцию от украинских читателей.

53-летняя американская писательница Элизабет Гилберт отменила выход своей книги о жизни россиян в Сибири. Об этом автор бестселлера "Есть, молиться, любить" сообщила в Instagram.

По словам писательницы, к ней обратились украинские читатели, возмущенные желанием Гилберт издать книгу о России во время полномасштабной войны в Украине.

"В течение этой недели я получила очень много сообщений от моих украинских читателей, которые возмущены и разочарованы тем, что я буду выпускать такую книгу в это время", — обратилась к подписчикам автор популярных романов.

По ее словам, книга "Снежный лес" о жизни россиян в Сибири в середине прошлого века сейчас не будет выпущена.

Элизабет Гилберт

"Спасибо за ваше большое сердце, Элизабет! Украина любит вас 💙💛🙏🏽", — написала в комментариях певица Jerry Heil.

Не обошлось и без негативных реакций. Некоторые пользователи предлагают все же издать книгу, а часть прибыли отдать на нужды Украины.

Элизабет Гилберт

В центре сюжета новой книги Элизабет Гилберт российская семья, одиноко жившая в сибирской глуши и которая полвека оставалась незамеченной.

"Эта история вспомнилась мне во время пандемии, и она послужила вдохновением для "Снежного леса". В моем романе вам придется жить с очень радикальной семьей в снежном лесу, когда они испытывают границы своего физического и духовного миров", — ранее рассказывала американская писательница о своей книге.

Элизабет Гилберт — автор популярных книг, в основном о жизни женщин. Среди ее бестселлеров — "Город девушек" и "Есть, молиться, любить". По мотивам последней в 2010 году сняли фильм с Джулией Роберт в главной роли.

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