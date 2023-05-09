Барбра Стрейзанд передала Украине 240 тысяч долларов (фото)

Знаменитость поддерживает благотворительные украинские инициативы с августа 2022 года.

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81-летняя американская актриса и вокалистка Барбра Стрейзанд передала Украине 240 тысяч долларов. Об этом сообщается на Instagram-странице платформы United24.

На саммите по случаю годовщины запуска фандрайзинговой платформы подвели итоги работы United24. В частности, после выступления министра здравоохранения Виктора Ляшко на сцену вышла Ярослава Гресь и передала ему чек от одной из амбассадоров платформы Барбры Стрейзанд. Оказалось, что американская знаменитость пожертвовала на медицинские нужды Украины 240 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен).

В United24 отметили, что актриса активно поддерживает украинские благотворительные инициативы еще с августа 2022 года.

Барбра Стрейзанд передала Украине 240 тысяч долларов

После полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 ряд мировых звезд выразил свою поддержку Украине: и словом, и делом. Например, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Джессика Честейн, Орландо Блум приезжали в украинские города и общались с украинцами. А Марк Хэмилл организовывал сборы на дроны для ВСУ.

Напомним, Марк Хэмилл из "Звездных войн" обратился к украинским военным.

Также Фокус писал об обращении более 30 мировых звезд к украинцам по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ.