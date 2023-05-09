Барбра Стрейзанд передала Україні 240 тисяч доларів (фото)

Знаменитість підтримує благодійні українські ініціативи із серпня 2022.

Related video

81-річна американська акторка та вокалістка Барбра Стрейзанд передала Україні 240 тисяч доларів. Про це повідомляється на Instagram-сторінці платформи United24.

На саміті з нагоди річниці запуску фандрайзингової платформи підвели підсумки роботи United24. Зокрема після виступу міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка на сцену вийшла Ярослава Гресь та передала йому чек від однієї з амбасадорок платформи Барбри Стрейзанд. Виявилося, що американська знаменитість пожертвувала на медичні потреби України 240 тисяч доларів (майже 9 мільйонів гривень).

У United24 зазначили, що акторка активно підтримує українські благодійні ініціативи ще із серпня 2022.

Барбра Стрейзанд передала Україні 240 тисяч доларів

Після повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 низка світових зірок висловила свою підтримку Україні: і словом, і ділом. Наприклад, Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Джессіка Честейн, Орландо Блум приїжджали до українських міст та спілкувалися з українцями. А Марк Гемілл організовує збори на дрони для ЗСУ.

Нагадаємо, Марк Гемілл із "Зоряних воєн" звернувся до українських військових.

Також Фокус писав про звернення понад 30 світових зірок до українців з нагоди роковин повномасштабного вторгнення РФ.