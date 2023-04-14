"Ви — справжні герої": Марк Гемілл із "Зоряних воєн" поспілкувався з українськими військовими (відео)

Актор підтримує Україну та організовує збори на безпілотники для ЗСУ.

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71-річний американський актор Марк Гемілл поспілкувався з воїнами ЗСУ у відеоформаті. Про це повідомляється на сторінці платформи United24.

Спочатку зірка "Зоряних воєн" зізнався, що для нього велика честь зустрітися з українськими солдатами.

"Перше за все, хочу сказати, що для мене велика честь зустрітися з вами. Я граю воїна в кіно, а ви — справжні герої справжньої війни", — звернувся до українців американський актор.

Воїни ЗСУ, своєю чергою, розповіли про реальні кейси, як розвідувальні дрони допомагали зберегти життя військовим та цивільним.

"Подякували за збір на потужні безпілотники RQ‑35 Heidrun. Актор зібрав на них уже понад 705 тис. доларів і продовжує це робити", — написав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Марк Гемілл поспілкувався з українськими воїнами

Виконавець ролі Люка Скайвокера зазначив, що не сумнівається в перемозі України та буде допомагатиме стільки, скільки буде потрібно.

Актор пригадав прогнози про "падіння України за 4 дні", проте зазначив, що українці вистояли.

71-річний Марк Гемілл, окрім того, що озвучив сигнал про повітряну тривогу, активно допомагає Україні під час повномасштабного російського вторгнення. Він доєднався до фандрайзингової платформи United24 та забезпечує ЗСУ необхідним обладнанням.

Нагадаємо, Марк Гемілл озвучив англійською сигнали про повітряну тривогу.

Також Фокус писав про те, що Марк Гемілл забезпечив ЗСУ дронами RQ-35 Heidrun.