БПЛА від компанії Sky Watch літають із швидкістю 60 км/год, передаючи відео на відстань до 25 км. Військові цінують їх за простоту та надійність.

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Американський актор Марк Гемілл вирішив посилити Збройні Сили України 10 безпілотниками RQ-35 Heidrun. Про це повідомляється на сайті UNITED24, амбасадором якої виступає знаменитість.

Марк Гемілл прославився роллю Люка Скайвокера у кіносазі "Зоряні війни", а тепер оголосив збір коштів на нові RQ-35 Heidrun данського виробництва на запит Генерального штабу ЗСУ. 25 таких дронів минулої весни прибули з Данії до України та добре зарекомендували себе у бойових діях.

"Фільми вчать нас, що у найважчі часи, коли зло атакує добро, коли темрява нападає на світ, супергерої завжди приходять на допомогу. Але насправді все не так, як у кіно. Тут немає супергероїв у плащах, лицарів джедаїв, машин часу і чарівних паличок, зате є мільйони людей, які виступають проти справжнього зла, і вони потребують реальної підтримки. Ми можемо допомогти їм і приєднатися до боротьби, навіть дуже далеко. Я закликаю підтримати хоробрих українців, які прямо зараз протистоять злу", — звернувся Марк Гемілл до світової спільноти.

[ + – ] Люк Скайвокер допоможе Україні постачанням дронів RQ-35 Heidrun

Компанія-виробник Sky Watch пише, що RQ-35 Heidrun можуть літати навіть у зонах, де не працюють супутникові системи навігації. Невеликий БПЛА з нерухомим крилом можна швидко зібрати та запустити з рук у польових умовах для проведення розвідки на малих висотах. Для керування використовується планшет із сенсорним екраном та спеціальне ПЗ Sky-Watch Drone Manager, дрон може летіти повністю автономно, дозволяючи пілотам зосередитися на зображенні з камери.

Характеристики RQ-35 Heidrun

Час розгортання: 5 хв

Час польоту: 90 хвилин (1,5 години)

Вага корисного навантаження: 2,3 кг

Огляд камери: 360 градусів

Крейсерська швидкість: 60 км/год

Стеля висоти: 3,5 км

Як зазначається на сайті UNITED24, RQ-35 Heidrun зарекомендував себе як ефективний дрон для розвідки з дуже простим управлінням та надійним захистом від засобів радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Безпілотник передає відео в реальному часі, дозволяючи операторам збирати розвіддані на відстані до 25 кілометрів.

[ + – ] RQ-35 Heidrun зарекомендував себе як ефективний дрон для розвідки

У вересні Марк Гемілл став амбасадором проєкту United24 і поспілкувався з Володимиром Зеленським. Згодом в інтерв'ю актор зізнався, що в захваті від президента України.

Нещодавно соліст гурту "Бумбокс" показав, як українські військові використовують ударні дрони Punisher. Сили спеціальних операцій запускають БПЛА українського виробництва на південному напрямку, знищуючи позиції окупантів.