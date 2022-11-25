Дрон Punisher знищує росіян: соліст "Бумбокс" показав, як це відбувається (відео)

Оператори ССО скинули бомбу з безпілотника і знищили російський міномет. Завдяки пожертвам такі БПЛА отримали щонайменше шість підрозділів.

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Українські військові успішно атакують росіян за допомогою ударних дронів Punisher вітчизняного виробництва. Вони наочно показали ефективність машини у ролику, опублікованому на YouTube-каналі платформи UNITED-24.

Пресслужба проєкту повідомляє, що спеціальний підрозділ ЗСУ запускають БПЛА Punisher на південному напрямку, у його лавах служить відомий український співак Андрій Хливнюк — соліст гурту "Бумбокс". Бійці приїхали на позицію біля поля на вантажівках, зібрали безпілотник, приєднали до нього снаряди, підняли антени зв'язку та запустили в небо за допомогою спеціальної катапульти, а згодом успішно знищили позицію російських мінометників.

Військові віддалено управляють БПЛА за допомогою пультів, що нагадують ігровий геймпад, і отримують відеосигнал із камери на ноутбуки. Дрон має 40 хвилин, щоб долетіти до мети і скинути снаряди, а потім ще стільки ж часу, щоб повернутися. Операторам потрібно бути дуже акуратними, оскільки вони діють у зоні досяжності ворожої артилерії та ударних дронів.

Характеристики Punisher:

Максимальна швидкість: 197 км/год

Крейсерська швидкість: 35 км/год

Тривалість польоту: 80 хв

Дальність польоту: 45 км

Тривалість польоту: 80 хв.

[ + – ] Робота дрона Punisher на Південному напрямку

Punisher розроблено командою українських ветеранів із компанії UA Dynamics для Сил спеціальних операцій України. Вони наголошують, що дрон є одним із найдешевших, але завдяки скритності українські військові з 2016 року безповоротно втратили лише дві одиниці.

Завдяки пожертвам, у ЗСУ з'являється все більше і більше підрозділів, озброєних Punisher. Велику роль у цьому відіграв фонд Андрія Хливнюка, як розповів співак, на зібрані кошти вже закупили необхідне обладнання для шести груп операторів, при цьому залишилися гроші на оснащення ще дев'яти таких груп.

Раніше писали, як українські дрони Punisher ефективно знищують ЗС РФ. Розробники вважають своє дітище ефективною заміною ракетам та артилерії.

Повідомляли також, які військові дрони виготовляє Україна та як їх використовують ЗСУ. В арсеналі ЗСУ є такі моделі українського виробництва, як Raybird-3, PD-2, RAM II UAV, "Лелека-100" та "Фурія".