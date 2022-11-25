Дрон Punisher уничтожает россиян: солист "Бумбокс" показал, как это происходит (видео)
Операторы ССО сбросили бомбу с беспилотника и уничтожила российский миномет. Благодаря пожертвованиям, такие БПЛА получили минимум шесть подразделений.
Украинские военные успешно атакуют россиян с помощью ударных дронов Punisher отечественного производства. Они наглядно показали эффективность машины в ролике, опубликованном на YouTube-канале платформы UNITED-24.
Пресс-служба проекта сообщает, что специальное подразделение ВСУ запускают БПЛА Punisher на южном направлении, в его рядах служит известный украинский певец Андрей Хлывнюк — солист группы "Бумбокс". Бойцы приехали на позицию возле поля на грузовиках, собрали беспилотник, присоединили к нему снаряды, подняли антенны связи и запустили в небо с помощью специальной катапульты, а затем успешно уничтожили позицию российских минометчиков.
Военные удаленно управляют БПЛА с помощью пультов, напоминающих игровой геймпад, и получают видеосигнал с камеры на ноутбуки. У дрона есть 40 минут, чтобы долететь до цели и сбросить снаряды, а потом еще столько же времени, чтобы вернуться. Операторам нужно быть очень аккуратными, поскольку они действуют в зоне досягаемости вражеской артиллерии и ударных дронов.
Характеристики Punisher:
- Максимальная скорость: 197 км/ч
- Крейсерская скорость: 35 км/ч
- Продолжительность полета: 80 мин.
- Дальность полета: 45 км
- Продолжительность полета: 80 мин.
Punisher разработан командой украинских ветеранов из компании UA Dynamics для Сил специальных операций Украины. Они подчеркивают, что дрон является одним из самых дешевых, но благодаря скрытности украинские военные с 2016 года безвозвратно потеряли всего две единицы.
Благодаря пожертвованиям, в ВСУ появляется все больше и больше подразделений, вооруженных Punisher. Большую роль в этом сыграл фонд Андрея Хлывнюка, как рассказал певец, на собранные средства уже закупили необходимое оборудование для 6 групп операторов, при этом остались деньги на оснащение еще 9 таких групп.
Ранее писали, как украинские дроны Punisher эффективно уничтожают ВС РФ. Разработчики считают свое детище эффективной заменой ракетам и артиллерии.
Сообщали также, какие военные дроны изготавливает Украина и как их используют ВСУ. В арсенале ВСУ есть такие модели украинского производства, как Raybird-3, PD-2, RAM II UAV, "Лелеке-100" и "Фурия".