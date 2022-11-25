Дрон Punisher уничтожает россиян: солист "Бумбокс" показал, как это происходит (видео)

Операторы ССО сбросили бомбу с беспилотника и уничтожила российский миномет. Благодаря пожертвованиям, такие БПЛА получили минимум шесть подразделений.

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Украинские военные успешно атакуют россиян с помощью ударных дронов Punisher отечественного производства. Они наглядно показали эффективность машины в ролике, опубликованном на YouTube-канале платформы UNITED-24.

Пресс-служба проекта сообщает, что специальное подразделение ВСУ запускают БПЛА Punisher на южном направлении, в его рядах служит известный украинский певец Андрей Хлывнюк — солист группы "Бумбокс". Бойцы приехали на позицию возле поля на грузовиках, собрали беспилотник, присоединили к нему снаряды, подняли антенны связи и запустили в небо с помощью специальной катапульты, а затем успешно уничтожили позицию российских минометчиков.

Военные удаленно управляют БПЛА с помощью пультов, напоминающих игровой геймпад, и получают видеосигнал с камеры на ноутбуки. У дрона есть 40 минут, чтобы долететь до цели и сбросить снаряды, а потом еще столько же времени, чтобы вернуться. Операторам нужно быть очень аккуратными, поскольку они действуют в зоне досягаемости вражеской артиллерии и ударных дронов.

Характеристики Punisher:

Максимальная скорость: 197 км/ч

Крейсерская скорость: 35 км/ч

Продолжительность полета: 80 мин.

Дальность полета: 45 км

Продолжительность полета: 80 мин.

[ + – ] Работа дрона Punisher на Южном направлении

Punisher разработан командой украинских ветеранов из компании UA Dynamics для Сил специальных операций Украины. Они подчеркивают, что дрон является одним из самых дешевых, но благодаря скрытности украинские военные с 2016 года безвозвратно потеряли всего две единицы.

Благодаря пожертвованиям, в ВСУ появляется все больше и больше подразделений, вооруженных Punisher. Большую роль в этом сыграл фонд Андрея Хлывнюка, как рассказал певец, на собранные средства уже закупили необходимое оборудование для 6 групп операторов, при этом остались деньги на оснащение еще 9 таких групп.

Ранее писали, как украинские дроны Punisher эффективно уничтожают ВС РФ. Разработчики считают свое детище эффективной заменой ракетам и артиллерии.

Сообщали также, какие военные дроны изготавливает Украина и как их используют ВСУ. В арсенале ВСУ есть такие модели украинского производства, как Raybird-3, PD-2, RAM II UAV, "Лелеке-100" и "Фурия".