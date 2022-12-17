БПЛА от компании Sky Watch летают со скоростью 60 км/ч, передавая видео на расстояние до 25 км. Военные ценят их за простоту и надежность.

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Американский актер Марк Хэмилл решил усилить Вооруженные силы Украины 10 беспилотниками RQ-35 Heidrun. Об этом сообщается на сайте UNITED24, амбассадором которой выступает знаменитость.

Марк Хэмилл прославился ролью Люка Скайуокера в киносаге "Звездные войны", а теперь объявил сбор средств на новые RQ-35 Heidrun датского производства по запросу Генерального штаба ВСУ. 25 таких дронов прошлой весной прибыли из Дании в Украину и хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях.

"Фильмы учат нас, что в самые трудные времена, когда зло атакует добро, когда тьма нападает на свет, супергерои всегда приходят на помощь. Но в реальности все не так, как в кино. Здесь нет супергероев в плащах, рыцарей джедаев, машин времени и волшебных палочек, зато есть миллионы людей, выступающих против настоящего зла, и они нуждаются в реальной поддержке. Мы можем помочь им и присоединиться к борьбе, даже находясь очень далеко. Я призываю поддержать храбрых украинцев, которые прямо сейчас противосстоят злу", — обратился Марк Хэмилл к мировому сообществу.

[ + – ] Люк Скайуокер поможет Украине поставкой дронов RQ-35 Heidrun

Компания-производитель Sky Watch пишет, что RQ-35 Heidrun могут летать даже в зонах, где не работают спутниковые системы навигации. Небольшой БПЛА с неподвижным крылом можно быстро собрать и запустить с рук в полевых условиях для проведения разведки на малых высотах. Для управления используется планшет с сенсорным экраном и специальное ПО Sky-Watch Drone Manager, дрон может лететь полностью автономно, позволяя пилотам сосредоточиться на изображении с камеры.

Характеристики RQ-35 Heidrun

Время развертывания: 5 мин

Время полета: 90 минут (1,5 часа).

Вес полезной нагрузки: 2,3 кг

Обзор камеры: 360 градусов

Крейсерская скорость: 60 км/ч

Потолок высоты: 3,5 км

Как отмечается на сайте UNITED24, RQ-35 Heidrun зарекомендовал себя как эффективный дрон для разведки с очень простым управлением и надежной защитой от средств радиоэлектроной борьбы ВС РФ. Беспилотник передает видео в реальном времени, позволяя операторам собирать разведданные на расстоянии до 25 километров.

[ + – ] RQ-35 Heidrun зарекомендовал себя как эффективный дрон для разведки

В cентябре Марк Хэмилл стал амбасcадором проекта United24 и пообщался с Владимиром Зеленским. Позже в интервью актер признался, что в восторге от президента Украины.

Недавно солист группы "Бумбокс" показал, как украинские военные используют ударные дроны Punisher. Силы специальных операций запускают БПЛА украинского производства на южном направлении, уничтожая позиции оккупантов.