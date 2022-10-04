Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в "Звездных войнах", в восторге от Владимира Зеленского

Актер стал амбасcадором проекта United24 и собирает деньги на дроны для ВСУ

Related video

Актер Марк Хэмилл, мировую известность которому принесла роль Люка Скайуокера в киносаге "Звездные войны", в минувшее воскресенье дал интервью ведущей политического шоу на BBC Лоре Куэнсберг. Основная часть разговора была посвящена впечатлениям актера от знакомства в сентябре с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также участию Марка в проекте United24 – международной платформе, благодаря которой любой житель планеты может пожертвовать деньги на поддержку обороняющейся от российской агрессии Украины.

71-летний Хэмилл не скупился на комплименты в адрес Владимира Зеленского: "Это удивительный человек. Я просто очарован. Одно дело – быть героем на экране, и совсем другое – быть им в реальной жизни. Так вот Владимир – настоящий герой, и доказал это всему миру. Также я восхищен мужеством украинцев, которые бесстрашно противостоят очень сильному врагу".

[ + – ] По словам Хэмилла, он восхищен мужеством украинцев и их Президента

На вопрос ведущей, вспоминали ли они при личном общении с Президентом Украины фильм "Звездные войны", актер ответил: "Да, Владимир Зеленский вспомнил о нем. Например, провел аналогии с вторжением России в Украину с вторжением Империи зла в фильме. Но мы не зацикливались на обсуждении "Звездных войн", было немало других важных тем для общения. Я вообще очень удивлен, как Зеленский нашел в своем плотном графике время на общение со мной по видеосвязи".

Также Марк Хэмилл рассказал о своем участии в качестве амбассадора в проекте United24, отметив, что для него это большая честь и очень ответственная миссия: "Конкретно я буду задействован на направлении "Армия дронов", призванным обеспечить украинскую армию необходимым количеством беспилотников. Они есть на вооружении ВСУ, но у россиян дронов больше. Так что есть над чем работать".

[ + – ] Хэмилл был очень удивлен, что Зеленский нашел время на общение с ним

Ранее Фокус сообщал, что Марк Хэмилл больше не возьмет в руки световой меч.

Также мы информировали о том, что Владимир Зеленский признан самым влиятельным евреем года.