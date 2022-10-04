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Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайуокера у "Зоряних війнах", у захваті від Володимира Зеленського

Марк Гемілл в ефірі політичного шоу на ВВС
Фото: Скриншот | Марк Гемілл в ефірі політичного шоу на ВВС

Актор став амбасадором проєкту United24 і збирає гроші на дрони для ЗСУ

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Актор Марк Гемілл, світову популярність якому принесла роль Люка Скайуокера в кіносазі "Зоряні війни", минулої неділі дав інтерв'ю ведучій політичного шоу на BBC Лорі Куенсберг. Основна частина розмови присвячена враженням актора від знайомства у вересні з Президентом України Володимиром Зеленським, а також участі Марка у проєкті United24 — міжнародній платформі, завдяки якій будь-який житель планети може пожертвувати гроші на підтримку України, яка обороняється від російської агресії.

71-річний Гемілл не скупився на компліменти на адресу Володимира Зеленського: "Це дивовижна людина. Я просто зачарований. Одна справа — бути героєм на екрані, і зовсім інша — бути ним у реальному житті. Так ось Володимир — справжній герой, і довів це усьому світу. Також я захоплений мужністю українців, які безстрашно протистоять дуже сильному ворогові".

За словами Гемілла, він захоплений мужністю українців та їхнього Президента Fullscreen
За словами Гемілла, він захоплений мужністю українців та їхнього Президента

На запитання ведучої, чи згадували вони під час особистого спілкування з Президентом України фільм "Зоряні війни", актор відповів: "Так, Володимир Зеленський згадав про нього. Наприклад, провів аналогії із вторгненням Росії в Україну із вторгненням Імперії зла у фільмі. Але ми не зациклювалися на обговоренні "Зоряних воєн", було чимало інших важливих тем для спілкування. Я взагалі дуже здивований, як Зеленський знайшов у своєму щільному графіку час спілкування зі мною через відеозв'язок".

Також Марк Гемілл розповів про свою участь як посла в проєкті United24, зазначивши, що для нього це велика честь і дуже відповідальна місія: "Конкретно я буду задіяний на напрямі "Армія дронів", покликаним забезпечити українську армію необхідною кількістю безпілотників. Вони є на озброєнні ЗСУ, але у росіян дронів більше. Тож є над чим працювати".

Гемілл був дуже здивований, що Зеленський знайшов час спілкуватися з ним Fullscreen
Гемілл був дуже здивований, що Зеленський знайшов час спілкуватися з ним

Раніше Фокус повідомляв, що Марк Гемілл більше не візьме до рук світловий меч.

Також ми інформували про те, що Володимира Зеленського визнано найвпливовішим євреєм року.