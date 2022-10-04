Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайуокера у "Зоряних війнах", у захваті від Володимира Зеленського

Актор став амбасадором проєкту United24 і збирає гроші на дрони для ЗСУ

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Актор Марк Гемілл, світову популярність якому принесла роль Люка Скайуокера в кіносазі "Зоряні війни", минулої неділі дав інтерв'ю ведучій політичного шоу на BBC Лорі Куенсберг. Основна частина розмови присвячена враженням актора від знайомства у вересні з Президентом України Володимиром Зеленським, а також участі Марка у проєкті United24 — міжнародній платформі, завдяки якій будь-який житель планети може пожертвувати гроші на підтримку України, яка обороняється від російської агресії.

71-річний Гемілл не скупився на компліменти на адресу Володимира Зеленського: "Це дивовижна людина. Я просто зачарований. Одна справа — бути героєм на екрані, і зовсім інша — бути ним у реальному житті. Так ось Володимир — справжній герой, і довів це усьому світу. Також я захоплений мужністю українців, які безстрашно протистоять дуже сильному ворогові".

[ + – ] За словами Гемілла, він захоплений мужністю українців та їхнього Президента

На запитання ведучої, чи згадували вони під час особистого спілкування з Президентом України фільм "Зоряні війни", актор відповів: "Так, Володимир Зеленський згадав про нього. Наприклад, провів аналогії із вторгненням Росії в Україну із вторгненням Імперії зла у фільмі. Але ми не зациклювалися на обговоренні "Зоряних воєн", було чимало інших важливих тем для спілкування. Я взагалі дуже здивований, як Зеленський знайшов у своєму щільному графіку час спілкування зі мною через відеозв'язок".

Також Марк Гемілл розповів про свою участь як посла в проєкті United24, зазначивши, що для нього це велика честь і дуже відповідальна місія: "Конкретно я буду задіяний на напрямі "Армія дронів", покликаним забезпечити українську армію необхідною кількістю безпілотників. Вони є на озброєнні ЗСУ, але у росіян дронів більше. Тож є над чим працювати".

[ + – ] Гемілл був дуже здивований, що Зеленський знайшов час спілкуватися з ним

Раніше Фокус повідомляв, що Марк Гемілл більше не візьме до рук світловий меч.

Також ми інформували про те, що Володимира Зеленського визнано найвпливовішим євреєм року.