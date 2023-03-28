"Захоплююсь боротьбою": зірка "Зоряних воєн" пояснив, чому озвучив українцям сповіщення про повітряну тривогу

У додатку Air Alert українці почули голос лицаря-джедая. Актор Марк Гемілл у захваті від боротьби українського народу проти російських загарбників.

Related video

Марк Гемілл, якого глядачі знають за роллю Люка Скайвокера в серії фільмів "Зоряні війни", пояснив, оголошував українцям сповіщення про повітряну тривогу, оскільки боротьба українців з окупантами надихнула його. Про це 28 березня повідомило Associated Press.

Голлівудський актор захоплюється Україною, яка продемонструвала стійкість у жахливих обставинах. Боротьба проти масштабного російського вторгнення, яка триває вже другий рік, нагадала йому сагу "Зоряні війни" боротьбу сміливих повстанців, які у підсумку здобувають перемогу над величезною кровожерливою імперією.

"Казка про добро і зло співзвучна з тим, що відбувається в Україні", – повідомив він.

Актор додав, що український народ згуртувався і неймовірно героїчно протистоїть злу. З його слів, неможливо не надихнутись тим, як "українці переживають цю бурю".

Марк Гемілл оголосив сповіщення про повітряну тривогу

У додатку Air Alert актор голосом лицаря-джедая вимовляв "Увага. Повітряна тривога". Гемілл також закликатиме українських громадян не ігнорувати повітряну небезпеку під час нової атаки російських військ. Він озвучив сповіщення англійської версії програми "Повітряна тривога".

"Пройдіть до найближчого укриття", – почули голос актора українці.

Марк Гемілл також вимовляв фразу "Нехай буде з тобою Сила". Він сповіщав й про завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що Марк Гемілл із "Зоряних війн" забезпечить ЗСУ дронами RQ-35 Heidrun. Загалом він оголосив збір коштів на нові RQ-35 Heidrun данського виробництва на відповідний запит Генерального штабу ЗСУ. RQ-35 Heidrun здатні літати навіть у зонах, де не функціонують супутникові системи навігації.

У жовтні 2022 року Марк Гемілл розповів про свою участь у проєкті United24. Він зазначив, що для нього це велика честь і дуже відповідальна місія.