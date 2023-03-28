"Увлекаюсь борьбой": звезда "Звездных войн" объяснил, почему озвучил украинцам уведомление о воздушной тревоге

В приложении Air Alert украинцы услышали голос рыцаря-джедая. Актер Марк Хэммилл в восторге от борьбы украинского народа против российских захватчиков.

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Марк Гэмилл, которого зрители знают по роли Люка Скайуокера в серии фильмов "Звездные войны", объяснил, объявлял украинцам уведомление о воздушной тревоге, поскольку борьба украинцев с оккупантами вдохновила его. Об этом 28 марта сообщило Associated Press.

Голливудский актер восхищается Украиной, продемонстрировав устойчивость в ужасающих обстоятельствах. Борьба против продолжающегося уже второй год масштабного российского вторжения напомнила ему сагу "Звездные войны" борьбу смелых повстанцев, которые в итоге одерживают победу над огромной кровожадной империей.

"Сказка о добре и зле созвучна с происходящим в Украине", – сообщил он.

Актер добавил, что украинский народ сплотился и невероятно героически противостоит злу. По его словам, невозможно не вдохновиться тем, как "украинцы переживают эту бурю".

Марк Хэммилл объявил уведомление о воздушной тревоге

В приложении Air Alert актер голосом рыцаря-джедая произносил "Внимание. Воздушная тревога". Гемилл также призывает украинских граждан не игнорировать воздушную опасность во время новой атаки российских войск. Он озвучил уведомление английской версии программы "Воздушная тревога".

"Пройдите к ближайшему укрытию", – услышали голос актера украинцы.

Марк Хэммилл также произносил фразу "Да будет с тобой Сила". Он извещал и о завершении воздушной тревоги.

Напомним, 17 декабря стало известно, что Марк Гэмилл из "Звездных войн" снабдит ВСУ дронами RQ-35 Heidrun. В целом он объявил сбор средств на новые RQ-35 Heidrun датского производства по соответствующему запросу Генерального штаба ВСУ. RQ-35 Heidrun способен летать даже в зонах, где не функционируют спутниковые системы навигации.

В октябре 2022 года Марк Гэмилл рассказал о своем участии в проекте United24. Он отметил, что для него это большая честь и очень ответственная миссия.