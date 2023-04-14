"Вы — настоящие герои": Марк Хэмилл из "Звездных войн" пообщался с украинскими военными (видео)

Актер поддерживает Украину и организовывает сборы на беспилотники для ВСУ.

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71-летний американский актер Марк Хэмилл пообщался с воинами ВСУ в видеоформате. Об этом сообщается на странице платформы United24.

Сначала звезда "Звездных войн" призналась, что для него большая честь встретиться с украинскими солдатами.

"Прежде всего хочу сказать, что для меня большая честь встретиться с вами. Я играю воина в кино, а вы — настоящие герои настоящей войны", — обратился к украинцам американский актер.

Воины ВСУ, в свою очередь, рассказали о реальных кейсах, как разведывательные дроны помогали сохранить жизнь военным и гражданским.

"Поблагодарили за сбор на мощные беспилотники RQ-35 Heidrun. Актер собрал на них уже более 705 тыс. долларов и продолжает это делать", — написал Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Марк Хэмилл пообщался с украинскими воинами

Исполнитель роли Люка Скайвокера отметил, что не сомневается в победе Украины и будет помогать столько, сколько потребуется.

Актер вспомнил прогнозы о "падении Украины за 4 дня", однако отметил, что украинцы выстояли.

71-летний Марк Хэмилл, кроме того, что озвучил сигнал о воздушной тревоге, активно помогает Украине во время полномасштабного российского вторжения. Он присоединился к фандрайзинговой платформе United24 и снабжает ВСУ необходимым оборудованием.

Напомним, Марк Хэмилл озвучил на английском сигналы о воздушной тревоге.

Также Фокус писал о том, что Марк Хэмилл передал ВСУ дроны RQ-35 Heidrun.