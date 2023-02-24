"Ви у наших серцях та думках": понад 30 світових зірок звернулися до українців (відео)

У відео знялися Джулія Робертс та Барбара Стрейзанд. У кінці відеозвернення зірки сказали "Слава Україні".

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Понад 30 світових зірок знялися у відеозверненні до українців. В день річниці повномасштабного вторгнення Росії вони виразили свою підтримку та вдячність народу України за боротьбу. Це відео опублікували у соцмережах проекту United24.

"Ми публікуємо це відео з вдячністю до кожного, хто підтримує Україну у найважчий період нашої історії та вірить у Велику Українську Перемогу", — написали United24.

У відео знялися відомі на весь світ артисти:

співак та вокаліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс;

гурт Pet Shop Boys;

співак, відомий як учасник гурту ABBA, Б’єрн Ульвеус;

музикант та вокаліст рок-гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс;

співачка та акторка Барбара Стрейзанд;

співак Бред Пейслі.

Також до українців звернулись зірки кіно:

актор і режисер Морган Фрімен;

акторка Мішель Монаган;

актор і продюсер Метт Деймон;

актор, відомий у ролі Люка Скайвокера, Марк Гемілл;

режисер і сценарист Вес Андерсон;

актор Майкл Кітон;

актор Генрі Голдінг;

актор, відомий роллю Джоффрі Баратеона у "Грі престолів, Джек Глісон;

актор Джош Бролін;

канадська акторка українського походження Кетрін Винник;

актор, відомий роллю Кастіеля у "Надприродному", Міша Колінз;

актор Лієв Шрайбер;

акторка, відома роллю Андреа Цукерман у "Беверлі-Гіллз, 90210", Габрієль Картеріс;

акторка Джулія Робертс.

Українцям подякували за рішучість і відомі люди з інших сфер:

американський астронавт Скотт Келлі;

історик та письменник Тімоті Снайдер;

художник та фотограф JR;

журналістка, активіста і режисерка Шармін Обейд-Чиной.

У відео знялися й українці:

футбольний тренер Андрій Шевченко;

боксер Олександр Усик;

футболіст Андрій Ярмоленко;

тенісистка Еліна Світоліна.

"Весь світ з глибоким захватом спостерігав за сміливістю, рішучістю та незламністю українського народу проти злочинного російського нападу. Ви боретесь за всіх нас. За наш мир, наш добробут, нашу свободу, всі ми завдячуємо вам. Найсильнішим людям у світі", — промовили зірки у відео.

Нагадаємо, вчора у Лондоні активісти пофарбували дорогу перед російським посольством у кольори українського стяга. Машини розносили фарбу на шинах дорогою, а місцеві мешканці фільмували видовище та ділились емоціями у соцмережах. Організатори заявили, що український прапор перед посольством Росії має нагадати Путіну про річницю його нападу.

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