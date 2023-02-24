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"Вы в наших сердцах и мыслях": более 30 мировых звезд обратились к украинцам (видео)

Звезды
Фото: Скрин видео | Звезды обратились к украинцам в годовщину вторжения России

В видео снялись Джулия Робертс и Барбара Стрейзанд. В конце видеообращения звезды сказали "Слава Украине".

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Более 30 мировых звезд снялись в видеообращении к украинцам. В день годовщины полномасштабного вторжения России они выразили свою поддержку и благодарность народу Украины за борьбу. Это видео было опубликовано в соцсетях проекта United24.

"Мы публикуем это видео с благодарностью к каждому, кто поддерживает Украину в самый трудный период нашей истории и верит в Великую Украинскую Победу", — написали United24.

В видео снялись известные на весь мир артисты:

  • певец и вокалист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс;
  • группа Pet Shop Boys;
  • певец, известный как участник группы ABBA, Бьерн Ульвеус;
  • музыкант и вокалист рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс;
  • певица и актриса Барбара Стрейзанд;
  • певец Брэд Пэйсли.

Также к украинцам обратились звезды кино:

  • актер и режиссер Морган Фримен;
  • актриса Мишель Монаган;
  • актер и продюсер Мэтт Дэймон;
  • актер, известный в роли Люка Скайвокера, Марк Гэмилл;
  • режиссер и сценарист Вес Андерсон;
  • актер Майкл Китон;
  • актер Генри Голдинг;
  • актер, известный ролью Джоффри Баратеона в "Игре престолов, Джек Глисон;
  • актер Джош Бролин;
  • канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник;
  • актер, известный ролью Кастиэля в "Сверхъестественном", Миша Коллинз;
  • актер Лиев Шрайбер;
  • актриса, известная ролью Андреа Цукермана в "Беверли-Гиллз, 90210", Габриэль Картерис;
  • актриса Джулия Робертс.

Украинцев поблагодарили за решительность и известные люди из других сфер:

  • американский астронавт Скотт Келли;
  • историк и писатель Тимоти Снайдер;
  • художник и фотограф JR;
  • журналистка, активиста и режиссер Шармин Обейд-Чиной.

В видео снялись и украинцы:

  • футбольный тренер Андрей Шевченко;
  • боксер Александр Усик;
  • футболист Андрей Ярмоленко;
  • теннисистка Элина Свитолина.

"Весь мир с глубоким восторгом наблюдал за смелостью, решительностью и несгибаемостью украинского народа против преступного российского нападения. Вы боретесь за всех нас. За наш мир, наше благосостояние, нашу свободу, все мы благодарим вас. Самым сильным людям в мире", — сказали звезды. в видео.

Напомним, вчера в Лондоне активисты покрасили дорогу перед российским посольством в цвета украинского флага. Машины разносили краску на шинах по дороге, а местные жители снимали зрелище и делились эмоциями в соцсетях. Организаторы заявили, что украинский флаг перед посольством России должен напомнить Путину о годовщине его нападения.

Сегодня городской голова Киева Владимир Кличко подвел итоги года с полномасштабного вторжения РФ для столицы. Оккупанты уничтожили более 700 городских зданий, 417 из которых — многоэтажки. Сирена в Киеве прозвучала за эти 12 месяцев 680 раз.