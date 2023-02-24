"Вы в наших сердцах и мыслях": более 30 мировых звезд обратились к украинцам (видео)

В видео снялись Джулия Робертс и Барбара Стрейзанд. В конце видеообращения звезды сказали "Слава Украине".

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Более 30 мировых звезд снялись в видеообращении к украинцам. В день годовщины полномасштабного вторжения России они выразили свою поддержку и благодарность народу Украины за борьбу. Это видео было опубликовано в соцсетях проекта United24.

"Мы публикуем это видео с благодарностью к каждому, кто поддерживает Украину в самый трудный период нашей истории и верит в Великую Украинскую Победу", — написали United24.

В видео снялись известные на весь мир артисты:

певец и вокалист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс;

группа Pet Shop Boys;

певец, известный как участник группы ABBA, Бьерн Ульвеус;

музыкант и вокалист рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс;

певица и актриса Барбара Стрейзанд;

певец Брэд Пэйсли.

Также к украинцам обратились звезды кино:

актер и режиссер Морган Фримен;

актриса Мишель Монаган;

актер и продюсер Мэтт Дэймон;

актер, известный в роли Люка Скайвокера, Марк Гэмилл;

режиссер и сценарист Вес Андерсон;

актер Майкл Китон;

актер Генри Голдинг;

актер, известный ролью Джоффри Баратеона в "Игре престолов, Джек Глисон;

актер Джош Бролин;

канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник;

актер, известный ролью Кастиэля в "Сверхъестественном", Миша Коллинз;

актер Лиев Шрайбер;

актриса, известная ролью Андреа Цукермана в "Беверли-Гиллз, 90210", Габриэль Картерис;

актриса Джулия Робертс.

Украинцев поблагодарили за решительность и известные люди из других сфер:

американский астронавт Скотт Келли;

историк и писатель Тимоти Снайдер;

художник и фотограф JR;

журналистка, активиста и режиссер Шармин Обейд-Чиной.

В видео снялись и украинцы:

футбольный тренер Андрей Шевченко;

боксер Александр Усик;

футболист Андрей Ярмоленко;

теннисистка Элина Свитолина.

"Весь мир с глубоким восторгом наблюдал за смелостью, решительностью и несгибаемостью украинского народа против преступного российского нападения. Вы боретесь за всех нас. За наш мир, наше благосостояние, нашу свободу, все мы благодарим вас. Самым сильным людям в мире", — сказали звезды. в видео.

Напомним, вчера в Лондоне активисты покрасили дорогу перед российским посольством в цвета украинского флага. Машины разносили краску на шинах по дороге, а местные жители снимали зрелище и делились эмоциями в соцсетях. Организаторы заявили, что украинский флаг перед посольством России должен напомнить Путину о годовщине его нападения.

Сегодня городской голова Киева Владимир Кличко подвел итоги года с полномасштабного вторжения РФ для столицы. Оккупанты уничтожили более 700 городских зданий, 417 из которых — многоэтажки. Сирена в Киеве прозвучала за эти 12 месяцев 680 раз.