"Вы в наших сердцах и мыслях": более 30 мировых звезд обратились к украинцам (видео)
В видео снялись Джулия Робертс и Барбара Стрейзанд. В конце видеообращения звезды сказали "Слава Украине".
Более 30 мировых звезд снялись в видеообращении к украинцам. В день годовщины полномасштабного вторжения России они выразили свою поддержку и благодарность народу Украины за борьбу. Это видео было опубликовано в соцсетях проекта United24.
"Мы публикуем это видео с благодарностью к каждому, кто поддерживает Украину в самый трудный период нашей истории и верит в Великую Украинскую Победу", — написали United24.
В видео снялись известные на весь мир артисты:
- певец и вокалист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс;
- группа Pet Shop Boys;
- певец, известный как участник группы ABBA, Бьерн Ульвеус;
- музыкант и вокалист рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс;
- певица и актриса Барбара Стрейзанд;
- певец Брэд Пэйсли.
Также к украинцам обратились звезды кино:
- актер и режиссер Морган Фримен;
- актриса Мишель Монаган;
- актер и продюсер Мэтт Дэймон;
- актер, известный в роли Люка Скайвокера, Марк Гэмилл;
- режиссер и сценарист Вес Андерсон;
- актер Майкл Китон;
- актер Генри Голдинг;
- актер, известный ролью Джоффри Баратеона в "Игре престолов, Джек Глисон;
- актер Джош Бролин;
- канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник;
- актер, известный ролью Кастиэля в "Сверхъестественном", Миша Коллинз;
- актер Лиев Шрайбер;
- актриса, известная ролью Андреа Цукермана в "Беверли-Гиллз, 90210", Габриэль Картерис;
- актриса Джулия Робертс.
Украинцев поблагодарили за решительность и известные люди из других сфер:
- американский астронавт Скотт Келли;
- историк и писатель Тимоти Снайдер;
- художник и фотограф JR;
- журналистка, активиста и режиссер Шармин Обейд-Чиной.
В видео снялись и украинцы:
- футбольный тренер Андрей Шевченко;
- боксер Александр Усик;
- футболист Андрей Ярмоленко;
- теннисистка Элина Свитолина.
"Весь мир с глубоким восторгом наблюдал за смелостью, решительностью и несгибаемостью украинского народа против преступного российского нападения. Вы боретесь за всех нас. За наш мир, наше благосостояние, нашу свободу, все мы благодарим вас. Самым сильным людям в мире", — сказали звезды. в видео.
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