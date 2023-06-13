Три поколения: Хайди Клум поделилась редким фото с мамой и дочкой

Красавицы-блондинки поразительно похожи между собой.

50-летняя немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкую фотографию трех поколений, на которой запечатлены ее мама Эрна Клум и ее 19-летняя дочь Лени.

Супермодель подписала публикацию в социальных сетях тремя смайликами в виде сердечек. Эрна надела кофту с ярким цветочным принтом, а Хайди и Лени выбрали нейтральные тона.

Хайди Клум с мамой и дочкой Фото: Instagram heidiklum

В последние годы подросток пошел по стопам своей звездной мамы в модельном бизнесе. Совсем недавно дуэт матери и дочери украсил обложку летнего номера журнала Super.

Ранее Хайди рассказала о поддержке старшего ребенка в ее начинаниях.

"Я очень горжусь своей дочерью и ее модельным бизнесом, — заявила Клум, которая также является матерью 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнего Лу. — Она изучает [дизайн интерьера] в то же время. Она уже жонглирует".

Напомним, Ха﻿йди Клум вместе с дочерью снялись в нескольких пикантных кампаниях для ритейлера нижнего белья Intimissimi, которые получили неоднозначный отклик соцсетях.

Также Фокус писал, что Хайди Клум обвинили в монетизации материнства из-за фотосессии в нижнем белье с дочерью.