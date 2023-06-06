Хайди и Лени Клум в откровенных образах украсили обложку журнала Super

Звездный дуэт матери и дочери снялся в смелых образах.

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50-летняя немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум и ее дочь, 19-летняя модель Лени Клум, украсили обложку нового летнего номера журнала Super.

Бывший ангел Victoria's Secret на одном из кадров была запечатлена в топе Tom Ford из прозрачной сетки, украшенном драгоценными камнями, который полностью демонстрировал ее знаменитые изгибы.

Тем временем обложка Лени была снята в черно-белых тонах. Она позировала топлесс в украшениях Jacob & Co., включая сетчатое колье, соответствующие манжеты и блестящие браслеты.

В дополнение к своим индивидуальным обложкам, дуэт мама и дочь также позировал вместе для номера — дань уважения знаменитому фотографу Ричарду Аведону — в более консервативных (но все же взаимодополняющих) стилях. Хайди была одета в черное бальное платье от Juana Martín на совместной обложке, а Лени носила платье от Yousef Akbar.

Это далеко не первый раз, когда Хайди и Лени позируют вместе. Звездный дуэт недавно снялся в нескольких пикантных кампаниях для ритейлера нижнего белья Intimissimi, которые получили неоднозначный отклик соцсетях.

Также Фокус писал, что Хайди Клум обвинили в монетизации материнства из-за фотосессии в нижнем белье с дочерью.