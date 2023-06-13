Певица Граймс шокирует фанатов новыми татуировками

Певица показала новую татуировку на груди.

35-летняя канадская певица Граймс, бывшая девушка Илона Маска и мать его двоих детей, продолжает свои эксперименты с внешностью. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии с несколькими новыми татуировками,

"Шрамы пришельцев от @zhenja_tttr", — подписала публикацию артистка, добавив смайлик планеты и отметив татуировщика. Также она призвала поклонников послушать ее новую песню "Добро пожаловать в оперу".

На снимке крупным планом певица, урожденная Клэр Элиз Буше, без топа демонстрирует белые шрамоподобные татуировки в форме футуристических букв вдоль ключицы. Она сделала макияж с насыщенными румянами и показала сколотый зуб, позируя с открытым ртом.

В тот же день она показала несколько фотографий своей новой татуировки, которая представляет собой зазубренные, похожие на шипы выступы в зеркальном отображении, которые чем-то напоминали чернильные пятна из теста Роршаха. Рисунок начинается чуть выше ее лодыжки, а затем продолжается далеко за коленной чашечкой на бедре.

"Ps так в восторге от этой татуировки @caidasindesamparo - вчера получила кучу потрясающих фотографи", — подписала она пост. Я восхищаюсь этим шедевром на моей ноге".

В январе мама двоих детей поделилась своими "долгими медленными усилиями, чтобы иметь полностью инопланетное тело". Однако поклонники испытывают смешанные чувства по поводу ее преображений.

"Это просто похоже на кучу корейских букв, перемешанных… какие инопланетные шрамы", — написал подписчик Граймс, а другой добавил: "Девушка… я немного напуган".

Еще один пользователь соцсети отметил: "Я никогда не думал, что кто-то сделает татуировку с варикозным расширением вен на ноге, но вот вы".

Ранее Фокус писал, что Граймс решила изменить имя дочери Илона Маска с Экса Дарк Сидерель на Y.