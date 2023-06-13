Эмбер Херд планирует первое публичное появление после скандального развода с Джонни Деппом

Знамените появится на 69-м кинофестивале в Таормине, на Сицилии.

37-летняя американская актриса Эмбер Херд готова вернуться на красные дорожки после скандального развода с Джонни Деппом. Об этом пишет Deadline.

Через несколько недель после подтверждения своего возвращения в кино звезда "Аквамена", как сообщается, появится на 69-м кинофестивале в Таормине на Сицилии, Италия.

Бывшая жена Джонни Деппа будет присутствовать на премьере своего нового фильма "В огне" — это ее первое публичное появление после того, как голливудский актер выиграл иск о клевете против нее.

Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: коллаж Фокус

Сообщается, что переехавшая в Испанию Херд после широкой огласки судебного процесса пройдется по красной дорожке с режиссером фильма Конором Аллином и ее партнером по фильму Эдуардо Норьего.

Актриса играет "психиатра-новатора", которому поручено вылечить "тревожного ребенка".

В прошлом месяце 37-летняя знаменитость подтвердила в видео, опубликованном в TikTok, что, несмотря на то, что покинула США, она не планирует заканчивать свою карьеру.

"Я так люблю Испанию", — сказала она на испанском местному репортеру, добавив, что надеется пожить там некоторое время.

Эмбер Херд Фото: Getty Images

Напомним, Эмбер Херд отправилась с двухлетней дочерью на прогулку.

Также Фокус подробнее писал о новой роли Эмбер Херд.