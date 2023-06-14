14 июня 2023 года: Устинов день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя готовить из теста и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память философа Юстина. Он был родом с обеспеченной греческой семьи. Однажды Юстин решил разобраться в христианстве, встретил старика, который посоветовал ему изучать священные книги. Так философ начал читать пророческие и апостольские учения, принял крещение, проповедовал Слово Божие и защищал христиан. За это язычники его подвергли пыткам и страшной смерти.
Что нельзя делать 14 июня:
- готовить из теста;
- собирать растения;
- долго спать;
- ссориться, иначе можно не помириться.
Народные приметы и поверья:
- утром пасмурная погода — к хорошему урожаю яровых;
- трава быстро высохла после росы — будет жарко;
- дождливый день — хорошо уродит овес, но ягод будет мало.
День ангела празднуют:
Вера, Гавриил, Павел.
Родились в этот день:
1807 год — украинский маляр и педагог Сошенко Иван Максимович;
1864 год — Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр и невролог, именем которого назван пресенильный психоз.
1928 год — Эрнесто Че Гевара (убит в 1967), латиноамериканский революционер.
1946 год — Дональд Трамп, американский миллиардер, 45-й президент США (2017—2021).
1958 год — Олаф Шольц, немецкий политик, государственный деятель, Федеральный канцлер Германии (с 2021).
Также в этот день:
1834 год — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получает патент на наждачную бумагу;
1997 год — на аукционе "Сотби" в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов "Бэтмен" в 1939 году продается за $68 500.