14 июня 2023 года: Устинов день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя готовить из теста и ссориться.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память философа Юстина. Он был родом с обеспеченной греческой семьи. Однажды Юстин решил разобраться в христианстве, встретил старика, который посоветовал ему изучать священные книги. Так философ начал читать пророческие и апостольские учения, принял крещение, проповедовал Слово Божие и защищал христиан. За это язычники его подвергли пыткам и страшной смерти.

Что нельзя делать 14 июня:

готовить из теста;

собирать растения;

долго спать;

ссориться, иначе можно не помириться.

Народные приметы и поверья:

утром пасмурная погода — к хорошему урожаю яровых;

трава быстро высохла после росы — будет жарко;

дождливый день — хорошо уродит овес, но ягод будет мало.

День ангела празднуют:

Вера, Гавриил, Павел.

Родились в этот день:

1807 год — украинский маляр и педагог Сошенко Иван Максимович;

1864 год — Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр и невролог, именем которого назван пресенильный психоз.

1928 год — Эрнесто Че Гевара (убит в 1967), латиноамериканский революционер.

1946 год — Дональд Трамп, американский миллиардер, 45-й президент США (2017—2021).

1958 год — Олаф Шольц, немецкий политик, государственный деятель, Федеральный канцлер Германии (с 2021).

Также в этот день:

1834 год — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получает патент на наждачную бумагу;

1997 год — на аукционе "Сотби" в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов "Бэтмен" в 1939 году продается за $68 500.