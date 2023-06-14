14 червня 2023: Устинів день — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна готувати з тіста та сваритися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять філософа Юстина. Він був родом із забезпеченої грецької родини. Якось Юстин вирішив розібратися в християнстві, зустрів старого, який порадив йому вивчати священні книги. Так філософ почав читати пророчі та апостольські вчення, прийняв хрещення, проповідував Слово Боже та захищав християн. За це язичники піддали його тортурам і страшній смерті.
Що не можна робити 14 червня:
- готувати із тіста;
- збирати рослини;
- довго спати;
- сваритись, інакше можна не помиритися.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці похмура погода – до хорошого врожаю ярих;
- трава швидко висохла після роси – буде спекотно;
- дощовий день – добре вродить овес, але ягід буде мало.
День ангела святкують:
Віра, Гаврило, Павло.
Народилися цього дня:
1807 — Іван Сошенко, український маляр і педагог;
1864 — Алоїс Альцгеймер, німецький психіатр і невролог, ім'ям якого названий пресенільний психоз.
1928 — Ернесто Че Гевара (убитий в 1967), латиноамериканський революціонер.
1946 — Дональд Трамп, американський мільярдер, 45-й президент США (2017-2021).
1958 — Олаф Шольц, німецький політик, державний діяч, Федеральний канцлер Німеччини (з 2021).
Також у цей день:
1834 — Ісаак Фішер зі Спрінгфілда (штат Вермонт, США) отримує патент на наждачний папір;
1997 — на аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку екземпляр книги коміксів "Бетмен" в 1939 році продається за $ 68 500.