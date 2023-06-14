Скарлетт Йоханссон вышла на публику в белоснежном платье (фото)
Знаменитость посетила премьеру фильма "Город астероидов".
38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла на публику в белоснежном платье. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана посетила премьеру фильма "Город астероидов". Скарлетт обратилась к старому голливудскому гламуру, выбрав белоснежное платье с круглым вырезом и рюшами от Carolina Herrera.
Йоханссон, играющая персонажа Мидж Кэмпбелл в картине, добавила к аутфиту висячие бриллиантовые и жемчужные серьги. Она носила несколько колечек, привлекших внимание к ее глянцевому яблочно-красному маникюру.
Ее платье было дополнено тонким ремешком и большим цветочным аксессуаром в центре лифа. Рюши платья остановились на середине бедра, а затем превратились в длинную юбку с большими, но мягкими складками.
На ногах звезды "Черной вдовы" были серебристые туфли.
Волосы звезда "Мстителей" собрала в аккуратную прическу, сделав на лице легкий макияж. Мужа актрисы Колина Джоста в этот день с ней не было.
Напомним, 38-летняя Скарлетт Йоханссон снялась для Variety в стильной фотосессии в духе старого Голливуда.
Также Фокус писал о выходе Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023.