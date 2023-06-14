Приянка Чопра показала новые фото дочери

Годовалая Мелти Мэри отправилась на уикенд в Англию.

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала новые фото годовалой дочери. Съемками семейного уикенда звезда экрана делится в Instagram.

Мисс мира 2000 года поделилась фотоальбомом из своей недавней поездки в Ливерпуль. Она поехала в город с мужем Ником Джонасом, мамой, свекровью Дениз Джонас, дочерью Малти Мэри и их друзьями. Отец Ника Пол Кевин Джонас также был замечен на некоторых фотографиях.

На кадрах, опубликованных Чопрой, видно, как она позирует с мужем. Актриса одета в белую рубашку и кепку, а певец был в синей рубашке с темными очками. Далее ее фото с подругой Таманной Датт, когда они сидят на пароме. Далее следует изображение маленькой Мелти Мэри в детском кресле, играющей с маленькой сумочкой. На фото она одета в розовое платье.

Затем семья следует на железнодорожную станцию с Приянкой, которая несет дочь. На других фотографиях показано, как Приянка показывает наследнице пейзажи сельской местности во время поездки в Ливерпуль. На снимках также видно, как Мелти играет в надувном детском бассейне.

Приянка Чопра и ее семья

Напомним, Приянка Чопра с мамой посетили концерт Бейонсе.

Также Фокус писал о трудностях в начале карьеры Приянки Чопры в Голливуде.