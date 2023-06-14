Синди Кроуфорд скорчила смешную гримасу папарацци (фото)

Супермодель 90-х всегда прекрасно выглядит перед камерой.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд была замечена на выходе из ресторана в Малибу. Папарацци "словили" момент, когда супермодель 90-х сделала смешную гримасу. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Рэнди Гербера всегда выглядит прекрасно, однако она иногда любит и умеет посмеяться над собой. На снимке папарацци видно, что она подняла брови и закусила нижнюю губу, когда стояла на парковке с подругами.

Для выхода на поздний ужин Кроуфорд надела красивый синий блейзер, рубашку в бело-синюю полоску, которую она заправила в джинсы с коричневым ремешком. Свой ансамбль она дополнила сумочкой и фиолетовым подарочным пакетом, а в руках несла большую коробку. Основательница Meaningful Beauty была без макияжа и оставила свои темные волосы распущенными.

Напомним, 57-летняя Синди Кроуфорд поздравила с Днем рождения известного fashion-фотографа Артура Элгорта. Ему исполнилось 83 года. По этому поводу модель поделилась несколькими архивными кадрами, сделанными ей именинником.

Также Фокус писал о двойном свидании Синди Кроуфорд и ее мужа с Кайей Гербер и Остином Батлером.