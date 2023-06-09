Синди Кроуфорд поделилась архивными фото

Звезда подиумов поздравила известного фотографа с днем рождения.

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57-летняя американская модель Синди Кроуфорд поделилась рядом архивных фото. Снимки звезда подиумов выложила в своем Instagram.

Кроуфорд поздравила с днем рождения известного fashion-фотографа Артура Элгорта. Ему исполнилось 83 года. По этому поводу модель поделилась несколькими архивными кадрами, сделанными ей именинником.

"Празднуем день рождения моего дорогого друга и коллеги @arthurelgort 🖤 От чувака ранчо до дня моей свадьбы, твоя легкая природа и умение видеть красоту в том, что есть, всегда делают магию", — подписала фото Синди Кроуфорд.

На одном из снимков модель позирует в черном кружевном платье и красной накидке на улицах Парижа, а на другом — в шляпе среди ковбоев.

Синди Кроуфорд

"Какая сладкая подпись 💗💗", "королева 90-х", "Шикарные фото прекрасной женщины!!" — комментируют карусель фото фолловеры знаменитости.

Тем временем именинник сделал репост публикации Синди Кроуфорд на свою страницу, а несколькими неделями ранее он опубликовал черно-белое фото модели с 1989 года для Vogue Italia. На снимке Синди позирует у автомобиля.

"Заходите, мы едем кататься", — подписал свою работу американский фотограф.

Синди Кроуфорд

Напомним, Синди Кроуфорд показала фото со своей свадьбы.

Также Фокус писал о домашнем любимце Синди Кроуфорд.