Мэтт Деймон совершил редкий выход в свет с женой (фото)

Звездная пара воспитывает троих дочерей.

52-летний американский актер Мэтт Деймон был замечен на свидании с его женой. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара выходила из отеля Mandarin Oriental в Нью-Йорке. Герой фильма "Марсиане" был в полностью черном костюме, сопровождая свою возлюбленную.

Тем временем Люсьяна Баррозо продемонстрировала фигуру в коричневом кроп-топе, дополненном юбкой миди в тон и каблуками на платформе. Она сделала ставку на бронзовую палитру макияжа, подчеркивающую ее природные черты лица.

Мэтт Деймон с женой Фото: Getty Images

52-летний Мэтт Деймон познакомился со своей женой во время съемок фильма "Застрял в тебе" в Майами в апреле 2003 года.

Они обручились в сентябре 2005 и поженились на частной гражданской церемонии в Манхэттенском брачном бюро 9 декабря 2005 года.

Сейчас звездная пара воспитывает троих дочерей — Изабеллу, Джию и Стеллу Деймон.

Выход знаменитостей произошел после того, как Мэтт назвал отказ от ключевой роли в блокбастере 2009 года "Аватар" "самым глупым поступком, который когда-либо совершал актер в истории актерского мастерства".

Мэтт Деймон с женой Фото: Getty Images

Напомним, Бен Аффлек и Мэтт Деймон основали кинокомпанию.

Также Фокус писал о колоссальных потерях Мэтта Деймона после отказа от съемок в "Аватаре".