Марго Робби в эффектном черно-белом наряде пришла на премьеру Asteroid City

В своем образе звезда соединила ретро-стиль с современными силуэтами.

Прежде чем Марго Робби наденет на свои идеальные ноги ярко-розовые туфли на каблуках и отправится в недавно объявленный всемирный пресс-тур Барби, у нее есть еще один, столь же эстетически приятный фильм для продвижения. Актриса также появляется в последнем проекте Уэса Андерсона "Город астероидов", и хотя в прошлом месяце она отказалась от премьеры на Каннском кинофестивале, сейчас она позаботилась о том, чтобы наверстать упущенное на премьере фильма в Нью-Йорке. Об этом пишет Harpers Bazaar.

32-летняя австралийская актриса пришла на премьеру в платье из кутюрной коллекции Дэниела Роузберри весна-лето 2023 для Schiaparelli. Образ состоял из структурированного бархатного топа, похожего на бюстье, и белой мини-юбки со складками под ним. Эффект многослойности создал баску на талии Робби, еще раз доказав, что популярный стиль 2010-х медленно возвращается в моду, хотя и в более современном виде.

Марго Робби Фото: Getty Images

Звезда фильма "Барби" сочетала эффектный наряд с черными туфлями-лодочками асимметричного дизайна, и дополнила образ бриллиантовым колье и подходящим бриллиантовым кольцом.

Кажется, что тема вечера могла быть черно-белой, потому что партнерша Марго соответствовала актрисе в своем монохромном ансамбле. Скарлетт Йоханссон выбрала белое курортное платье Carolina Herrera 2024 для мероприятия.

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Также Фокус писал, что Марго Робби в образе Барби украсила обложку Vogue.