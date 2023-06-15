15 июня 2023 года: святого Никифора — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя прясть, шить и стирать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Никифора. Он жил в Константинополе при императоре Льве Армянине во времена гонений за христианами. Никифора запроторили в тюрьму на 13 лет только за то, что он верил в Христа. Его мощи нашли нетленными спустя несколько лет и передали их Константинополю.
Что нельзя делать 15 июня:
- прясть и шить;
- стирать;
- ходить в лес;
- красить что-то.
Народные приметы и поверья:
- с утра солнце как в тумане — к теплой погоде;
- идет дождь — хорошо уродят лен и конопля;
- вечером солнце зашло за тучи — к непогоде;
- много тумана – осенью хорошо уродят грибы.
День ангела празднуют:
Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Даниил.
Родились в этот день:
1941 год – Иван Миколайчук, выдающийся украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель;
1964 год — Кортни Кокс, американская актриса, кинорежиссер и продюсер (исполнительница одной из главных ролей в сериале "Друзья").
Также в этот день:
1834 год — открывают Киевский университет;
1851 год — в Балтиморе молочар Джекоб Фуссель основывает первую в мире фабрику по производству мороженого;
2007 год — проходит премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала "Лис Никита";
2014 год — впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказывает свою эффективность также исторически впервые введена на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола "GoalControl".