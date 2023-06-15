15 июня 2023 года: святого Никифора — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя прясть, шить и стирать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Никифора. Он жил в Константинополе при императоре Льве Армянине во времена гонений за христианами. Никифора запроторили в тюрьму на 13 лет только за то, что он верил в Христа. Его мощи нашли нетленными спустя несколько лет и передали их Константинополю.

Что нельзя делать 15 июня:

прясть и шить;

стирать;

ходить в лес;

красить что-то.

Народные приметы и поверья:

с утра солнце как в тумане — к теплой погоде;

идет дождь — хорошо уродят лен и конопля;

вечером солнце зашло за тучи — к непогоде;

много тумана – осенью хорошо уродят грибы.

День ангела празднуют:

Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Даниил.

Родились в этот день:

1941 год – Иван Миколайчук, выдающийся украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель;

1964 год — Кортни Кокс, американская актриса, кинорежиссер и продюсер (исполнительница одной из главных ролей в сериале "Друзья").

Также в этот день:

1834 год — открывают Киевский университет;

1851 год — в Балтиморе молочар Джекоб Фуссель основывает первую в мире фабрику по производству мороженого;

2007 год — проходит премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала "Лис Никита";

2014 год — впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказывает свою эффективность также исторически впервые введена на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола "GoalControl".