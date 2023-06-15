15 червня 2023 року: святого Никифора — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна прясти, шити та прати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Никифора. Він жив у Константинополі за правління імператора Лева Вірменина у часи гонінь за християнами. Никифора ув'язнили на 13 років тільки за те, що він вірив у Христа. Його мощі знайшли нетлінними за кілька років і передали їх Константинополю.
Що не можна робити 15 червня:
- прясти та шити;
- прати;
- ходити до лісу;
- фарбувати щось.
Народні прикмети та повір'я:
- зранку сонце, як у тумані — до теплої погоди;
- йде дощ — добре вродять льон і коноплі;
- увечері сонце зайшло за хмари — на негоду;
- багато туману – восени добре вродять гриби.
День ангела святкують:
Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Данило.
Народилися цього дня:
1941 рік – Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник;
1964 рік — Кортні Кокс, американська актриса, кінорежисер і продюсер (виконавиця однієї з головних ролей у серіалі "Друзі").
Також у цей день:
1834 рік — відкривають Київський університет;
1851 рік — у Балтіморі молочар Джекоб Фуссель засновує першу в світі фабрику з виробництва морозива;
2007 рік – проходить прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита";
2014 рік — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція-Гондурас, доводить свою ефективність також історично вперше введена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу "GoalControl".