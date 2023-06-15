15 червня 2023 року: святого Никифора — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прясти, шити та прати.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Никифора. Він жив у Константинополі за правління імператора Лева Вірменина у часи гонінь за християнами. Никифора ув'язнили на 13 років тільки за те, що він вірив у Христа. Його мощі знайшли нетлінними за кілька років і передали їх Константинополю.

Що не можна робити 15 червня:

прясти та шити;

прати;

ходити до лісу;

фарбувати щось.

Народні прикмети та повір'я:

зранку сонце, як у тумані — до теплої погоди;

йде дощ — добре вродять льон і коноплі;

увечері сонце зайшло за хмари — на негоду;

багато туману – восени добре вродять гриби.

День ангела святкують:

Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Данило.

Народилися цього дня:

1941 рік – Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник;

1964 рік — Кортні Кокс, американська актриса, кінорежисер і продюсер (виконавиця однієї з головних ролей у серіалі "Друзі").

Також у цей день:

1834 рік — відкривають Київський університет;

1851 рік — у Балтіморі молочар Джекоб Фуссель засновує першу в світі фабрику з виробництва морозива;

2007 рік – проходить прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита";

2014 рік — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція-Гондурас, доводить свою ефективність також історично вперше введена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу "GoalControl".