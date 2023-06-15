Сальма Хайек в эффектном образе total black посетила шоу GMA

Голливудская актриса отправилась на шоу в стильном образе, чтобы рассказать о новом проекте.

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино была замечена в стильном образе total black по пути в студию Good Morning America на Таймс-сквер. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда фильма "Бандитки" для выступления на шоу GMA надела причудливое черное платье с лентами из коллекции Missoni Resort 2024, продемонстрировав свои стройные ноги. Голливудская актриса также надела структурированный черный блейзер оверсайз.

Большая сумка Balenciaga стоимостью 1600 долларов и черные солнцезащитные очки дополняли эффектный образ Хайек. Изюминкой образа стали черные туфли на платформе Piferi XXELLE. Завершая свой стильный аутфит, Сальма надела золотое ожерелье с драгоценными камнями и золотые браслеты на запястье.

Сальма Хайек Фото: Getty Images

Номинированная на "Оскар" актриса, которая играет версию самой себя в хите Netflix "Черное зеркало", рассказала о новом сезоне шоу. Выступая на GMA, Сальма рассказала, что играть себя в сериале — это "возможность посмеяться над собой".

"Сыграть себя не сложно. Это как пародия на меня. У меня очень хорошее чувство юмора по отношению к себе. Мне нравилось быть этой сумасшедшей версией себя", — поделилась знаменитость.

Напомним, Сальма Хайек Пино продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в голубом бикини.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек гордо показала седину и морщины на фото без макияжа.