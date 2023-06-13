56-летняя Сальма Хайек показала фигуру в голубом бикини

В свои годы звезда экрана может похвастаться роскошной фигурой.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала фотографию, сделанную во время отдыха на яхте.

Звезда фильма "Бандитки" позировала в нежно-голубом купальнике и черных солнцезащитных очках, наслаждаясь пасмурным днем в океане. Актриса, казалось, была без макияжа, когда отдыхала на яхте, и поделилась напоминанием и сообщением благодарности своим 24,5 миллионам подписчиков в подписи к публикации.

"Некоторым людям не нравятся серые будни, но я думаю, что каждый день драгоценен. Обожаю свою неделю, что бы она ни принесла ❤️", — написала Хайек.

Сальма Хайек Фото: Instagram salmahayek

Поклонники в комментариях оставили множество приятных комплиментов вневременной красоте обладательницы "Оскара".

"У этой женщины когда-нибудь была плохая фотография, ВАУ!" — написал один человек. Другой отметил: "Рядом с огнетушителем, потому что тебе жарко. Хорошая мысль".

Напомним, в апреле 2023 Сальма Хайек Пино порадовала фанатов, поделившись фото в похожем желтом бикини и без макияжа.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек гордо показала седину и морщины на фото без макияжа.