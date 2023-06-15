Сальма Хайек рассказала о съемках в "Черном зеркале"

В новом сезоне популярной картины Хайек сыграла капризную звезду.

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек рассказала об игре в сериале "Черное зеркало". Об этом пишет Independent.

Звезда экрана призналась, что испытывала на съемках нового сезона картины, и это было "странно" играть саму себя в сериале. Сальма добавила, что даже думала, что в какой-то момент "попадет в беду" во время съемок после некоторых "гротескных" сцен".

56-летняя голливудская звезда рекламирует шоу Netflix и сделала серию специальных выступлений. Во время ее последнего интервью Good Morning America актрису спросили о ее опыте "сыграть Сальму Хайек", на что она ответила, что это "ужасная версия" ее на экране.

Звезда фильма "Фрида" объяснила, что, учитывая характер сериала, она не ожидала "ничего другого, кроме странного", однако была "шокирована", прочитав сценарий. Ее также спросили о том, "как много настоящей Сальмы" вовлечено в ее изображение.

"Я думаю, что это во многом настоящая Сальма в том смысле, что мне было очень весело", — сказала она. "Это позволило мне быть настоящей Сальмой, сделав пародию на себя".

Сальма Хайек Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Далее Сальма описала этот опыт как "унизительный", поскольку он дал ей "свободу быть очень смелой" по отношению к вещам, которые она "никогда бы не сделала в реальной жизни", но которые приходили ей в голову. Актриса добавила, что ей было очень весело на съемочной площадке.

Сальма Хайек Фото: Getty Images

Напомним, 56-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру на палубе яхты.

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