Сыграет капризную кинозвезду. Сальма Хайек появится в новом сезоне "Черного зеркала"

Культовый сериал возвращается на телеэкраны и в пяти сериях появятся множество звезд.

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Шоу Netflix "Черное зеркало" возвращается с пятью умопомрачительными эпизодами, одним мета-поворотом и совершенно новым звездным составом с участием Сальмы Хайек, Майкла Сера и Аарона Пола. Об этом пишет Daily Mail.

Вышел развернутый трейлер шестого сезона, так что фанаты уже могут бросить первый взгляд на пять серий.

Чрезвычайно популярный сериал-антология, придуманный Чарли Брукером, будет транслироваться на потоковой платформе Netflix с 15 июня с участием всех звезд во главе с Сальмой Хайек, Майклом Сера, Рори Калкиным и Аароном Полом.

Новый трейлер "Черного зеркала"

Первый сезон носит название "Джоан ужасна" и в нем будет рассказываться история обычной женщины, которая обнаружит, что глобальная потоковая платформа запустила телевизионную адаптацию ее жизни, в которой ее играет звезда Голливуда Сальма Хайек.

Второй эпизод под названием "Лох-Генри" молодая пара отправляется в сонный шотландский городок, чтобы начать работу над изысканным документальным фильмом о природе, но оказывается вовлеченной в пикантную местную историю, связанную с шокирующими событиями прошлого.

Аарон Пол, звезда сериала "Во все тяжкие", появится в третьем эпизоде под названием "За морем". Его герой оказывается в альтернативном 1969 году вместе с Джошем Хартнеттом. Они играют астронавтов, которые, работая на космической станции, сталкиваются с ужасными последствиями.

В четвертом эпизоде "Mazey Day" датская актриса Клара Ругаард играет старлетку, преследуюмую настойчивыми папарацци.

А завершает шестой сезон "Черного зеркала" серия под названием "Демон 79". Актриса Анджана Васан переносится в 1979 год и играет кроткую продавщицу, которая вынуждена совершать ужасные поступки, чтобы предотвратить катастрофу.

Антиутопическое шоу уже больше десяти лет привлекает внимание всего мира своим искаженным взглядом на будущее технологий. Но пятым сезоном были разочарованы, так как им показали всего три серии, каждая из которых хоть и длилась более часа, но явно не могла удовлетворить их интерес.

"Черное зеркало" впервые вышло на экраны на Channel 4 еще в 2011 году. Оно перешло на Netflix, начиная с третьего сезона, вышедшего в эфир в 2016 году.

Шоу получило множество наград, в том числе восемь премий "Эмми" и премию Пибоди.

В апреле 2023 года фанаты пришли в ярость после того, как Black Mirror неожиданно вернулся в Twitter после четырех лет полного молчания с твитом: "Что мы пропустили?".

Создатель шоу Чарли Брукер ответил на гневные комментарии насмешливым смайликом — и фанаты решили, что это был намек на шестой сезон. Показ начнется уже 15 июня.

Напомним, первый тизер "Черного зеркала" появился в конце апреля, но из него невозможно было понять, сколько будет серий и о чем они расскажут.