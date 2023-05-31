Зіграє примхливу кінозірку. Сальма Хаєк з'явиться в новому сезоні "Чорного дзеркала"

Культовий серіал повертається на телеекрани, і в п'яти серіях з'являться безліч зірок.

Related video

Шоу Netflix "Чорне дзеркало" повертається з п'ятьма запаморочливими епізодами, одним метаповоротом і абсолютно новим зірковим складом за участю Сальми Хаєк, Майкла Сери й Аарона Пола. Про це пише Daily Mail.

Вийшов розгорнутий трейлер шостого сезону, тож фанати вже можуть кинути перший погляд на п'ять серій.

Надзвичайно популярний серіал-антологія, придуманий Чарлі Брукером, транслюватиметься на потоковій платформі Netflix із 15 червня за участю всіх зірок на чолі з Сальмою Хаєк, Майклом Серою, Рорі Калкіним і Аароном Полом.

Новий трейлер "Чорного дзеркала"

Перший епізод зветься "Джоан жахлива", і в ньому розповідатиметься історія звичайної жінки, яка виявить, що глобальна потокова платформа запустила телевізійну адаптацію її життя, в якій її грає зірка Голлівуду Сальма Хаєк.

Другий епізод під назвою "Лох-Генрі" молода пара вирушає до сонного шотландського містечка, щоб розпочати роботу над вишуканим документальним фільмом про природу, але виявляється залученою до пікантної місцевої історії, пов'язаної з приголомшливими подіями минулого.

Аарон Пол, зірка серіалу "Пуститися берега", з'явиться в третьому епізоді під назвою "За морем". Його герой виявляється в альтернативному 1969 році разом із Джошем Гартнеттом. Вони грають астронавтів, які, працюючи на космічній станції, стикаються з жахливими наслідками.

У четвертому епізоді "Mazey Day" данська акторка Клара Ругаард грає старлетку, яку переслідують наполегливі папараці.

А завершує шостий сезон "Чорного дзеркала" серія під назвою "Демон 79". Акторка Анджана Васан переноситься в 1979 рік і грає скромну продавчиню, яка змушена робити жахливі вчинки, щоб запобігти катастрофі.

Антиутопічне шоу вже понад десять років привертає увагу всього світу своїм спотвореним поглядом на майбутнє технологій. Але п'ятим сезоном були розчаровані, оскільки їм показали лише три серії, кожна з яких хоч і тривала понад годину, але явно не могла задовольнити їхнього інтересу.

"Чорне дзеркало" вперше вийшло на екрани на Channel 4 ще 2011 року. Воно перейшло на Netflix, починаючи з третього сезону, що вийшов в ефір у 2016 році.

Шоу отримало безліч нагород, у тому числі вісім премій "Еммі" та премію Пібоді.

У квітні 2023 року фанати розлютилися після того, як Black Mirror несподівано повернувся у Twitter після чотирьох років повного мовчання з твітом: "Що ми пропустили?".

Автор шоу Чарлі Брукер відповів на гнівні коментарі глузливим смайликом — і фанати вирішили, що це був натяк на шостий сезон. Показ розпочнеться вже 15 червня.

Нагадаємо, перший тизер "Чорного дзеркала" з'явився наприкінці квітня, але з нього неможливо було зрозуміти, скільки буде серій і про що вони розкажуть.