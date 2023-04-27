Netflix представив трейлер шостого сезону "Чорного дзеркала" (відео)

Якщо у п'ятому сезоні "Чорного дзеркала" було лише три серії, то у новому творці обіцяють порадувати "розширенням параметрів". Не виключено, що це позначиться і на кількості епізодів у бік їхнього збільшення.

Related video

Знаменитий британський науково-фантастичний телесеріал-антологія "Чорне дзеркало", створений Чарлі Брукером, що розповідає про вплив впливу інформаційних технологій на людські взаємини, повертається на екрани. Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер шостого сезону, в якому знялися Сальма Гаєк, Аарон Пол, Кейт Мара та Хімеш Патель.

Між виходом п'ятого сезону та представленням шостого минуло чотири роки. За словами Брукера, нові серії порадують шанувальників "розширенням параметрів" попереднього формату. Не виключено, що серій буде більше.

"Я завжди відчував, що в "Чорному дзеркалі" мають бути розповіді, які повністю відрізняються одна від одної і продовжують дивувати людей — і мене самого, — інакше в чому сенс? Це має бути серія, яку не можна легко визначити, і яка може постійно винаходити себе заново. Частково як виклик, а частково для того, щоб зберегти свіжість як для мене, так і для глядача, я розпочав цей сезон із навмисного перегляду деяких своїх основних припущень про те, чого очікувати. Відповідно, цього разу, поряд із деякими з більш знайомих образів "Чорного дзеркала", у нас також є кілька нових елементів. Усі історії за тоном, як і раніше, наскрізні, як "Чорне дзеркало", але з деякими божевільними поворотами і більшою різноманітністю, ніж будь-коли раніше. Щоб втілити все це в життя, у нас є неймовірний список огидно умілих, розумних режисерів, які працюють з акторським складом, настільки талановитим, що вони, відверто кажучи, не мають права на існування", — заявив режисер.

Окрім названих вище зірок екрану, до акторського складу шостого сезону увійшли Анджана Васан, Енні Мерфі, Оден Торнтон, Бен Барнс, Клара Ругаард, Деніел Портман, Денні Рамірез, Девід Шілдс, Джон Ганна, Джош Гартнетт, Майкл Сера, Моніка Долан, Міха' ла Герролд, Паапа Ессієду, Роб Делані, Рорі Калкін, Семюел Бленкін та Зазі Бітц також складають ансамбль.

П'ятий сезон серіалу складався лише з трьох серій, хоча кожна з них тривала понад годину. У ньому знімалися співачка Майлі Сайрус, зірка "Сокола та Зимового солдата" Ентоні Макі, актор шоу 70-х Тофер Грейс та Яг'я Абдул-Матін II.

Виробництво шоу призупинилося в 2020 році після того, як Чарлі Брукер і його творчий партнер Аннабель Джонс залишили свою продюсерську компанію House of Tomorrow. Материнська компанія останньої, Endemol Shine Group, як і раніше, мала права на "Чорне дзеркало" і продала їх Banijay Group влітку 2020 року. Зрештою Netflix вдалося укласти угоду з підрозділом Banijay Group, який надав стрімінговому гіганту ліцензію на шоу.

Перший сезон вийшов у 2011 році та справив справжній фурор. Кожна серія була окремою історією і розкривала перед глядачами залаштунки технологій та те, як вони розбивають людські життя. З 2016 року шоу почав транслювати Netflix, показавши третій сезон, а потім ще два.

"Чорне дзеркало" здобуло безліч нагород, зокрема вісім премій "Еммі" та премію Пібоді.

Раніше Фокус писав, що іспанська рекламна агенція Brother запустила кампанію шостого сезону серіалу "Чорне дзеркало", що "відбувається в реальності".